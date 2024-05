Espoossa suuri tulipalo koululla - pelastuslaitos suosittelee sulkemaan ikkunat

Yhdeksän aikaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo on suuri ja sammuttaminen tulee kestämään pitkään.

Rakennus on pelastuslaitoksen mukaan tyhjillään, sillä koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia, minkä vuoksi oppilaat on siirretty toistaiseksi Rehtorintielle Espoonlahteen.