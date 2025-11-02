Pariisin kaupungin syyttäjän mukaan Louvren jalokiviryöstö oli pikkurikollisten eikä ammattimaisen koplan tekosia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Pariisissa Ranskassa tapahtui kaksi viikkoa sitten sunnuntaiaamuna hämmentävä ryöstö.

Nelihenkinen varasjoukko vei Louvresta museon aukioloaikana 88 miljoonan euron arvosta koruja ja pakeni paikalta skoottereilla. Varkaus kesti viranomaisten mukaan noin seitsemän minuuttia.

Neljä epäiltyä on nyt pidätetty, mutta jalokivet ovat edelleen kadoksissa.

Varastettujen korujen joukossa on muun muassa Napoleon Bonaparten vaimolleen, keisarinna Marie Louiselle antama smaragdeilla ja timanteilla koristeltu kaulakoru.

"Epäillyt ovat selvästi paikallisia"

Syyttäjän mukaan pidätettyjen profiilit eivät ole tyypillisiä järjestäytyneen rikollisuuden ammattilaisille, "jotka kykenevät toteuttamaan monimutkaisia operaatioita".

– He ovat selvästi paikallisia. He kaikki asuvat enemmän tai vähemmän Seine-Saint-Denis'ssa, hän sanoi Reutersin mukaan viitaten Pariisin pohjoispuolella sijaitsevaan matalan tulotason alueeseen.