Tämä Louvren historiallisesta ryöstöstä tiedetään

Neljä varasta veivät Pariisissa sijaitsevasta Louvren museosta kahdeksan eri esinettä, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti tärkeitä ja arvokkaita esineitä.

Anastettujen korujen joukossa olivat kuningatar Maria Amalialle ja kuningatar Hortenselle kuuluneet safiirein koristellut tiara, kaulakoru ja korvakoru, Marie Louise Itävaltalaiselle kuuluneet smaragdikaulakoru ja -korvakorut, niin sanottu reliikkirintaneula sekä keisarinna Eugenien tiara ja timanttirusetti.

Ranskalaismedian mukaan varkaat olivat jo 10 päivää aikaisemmin varastaneet nostokorin. Nostokoria oli myyty leboncoin-sivustolla, jossa voi suomalaisten tori.fi-sivuston tapaisesti myydä käytettyä tavaraa. Ostamisen sijaan, nostokori oli viety sen omistajalta.

Sunnuntaina 19.10. varkaat murtautuivat museoon noin kello 9.30. Varkaat pääsivät nosturin avulla museon Apollo-gallerian yhteydessä olevaan parvekkeelle.

Varkaat rikkoivat ikkunan leikkureilla, ja pääsivät sisään. Hälytysjärjestelmä kyllä käynnistyi, ja vartijat tulivat paikalle. Varkaat uhkasivat vartijoita leikkureilla.

Vartijoiden kerrotaan tämän jälkeen hälyttäneen apua ja siirtäneet museon vieraita turvaan.

Myöhemmin henkilökuntaa edustava ammattiliitto totesi, että Louvren turvallisuussuunnitelman päivitystä on lykätty, ja henkilökuntaa on liian vähän.

Myös ikkunoiden heikkoa rakennetta arvosteltiin. Museo vastasi ikkunoihin liittyen, että ne on vaihdettu vuonna 2019 ja ne ovat turvallisuuden kannalta olleet ”merkittävä parannus”.

Varkaat pudottivat pakomatkallaan yhden varastetun esineen, keisarinna Eugénien kruunun, sekä ryöstössä käytettyjä tarvikkeita kuten hanskoja, kaksi hiomakonetta, radiopuhelimen ja jonkinlaisen peitteen.

Louvre avattiin uudestaan kolme päivää ryöstön jälkeen. Varkaat ja esineet ovat edelleen kadoksissa.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä murtauduttiin myös Denis Diderotille omistettuun museoon Langresissa, Ranskassa.

Varkaat veivät alustavien tietojen mukaan ainoastaan kultakolikoita.

Lähde: Le Figaro.

