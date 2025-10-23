Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden teosten päätyminen metallikauppiaalle on todella surullista, toteaa KRP:n ex-tutkija.

Keskusrikospoliisista eläköitynyt ja taiderikoksia Suomessa tutkinut Kimmo Nokkonen toteaa, että Suomessakin on erilaiset veistosvarkaudet yleistyneet, vaikka taidevarkauksia tapahtuu harvoin.

Nokkosen mukaan tilanne on poikkeuksellisen hyvä verrattuna moniin muihin maihin.

– Kävin viimeisinä työvuosinani läpi poliisin järjestelmiä, ja taidevarkauksia on Suomessa todella vähän. Meillä ei yleensä tehdä suunnitelmallisia keikkoja taide-esineiden vuoksi, Kimmo Nokkonen kertoo MTV Uutisille.

Nokkosen mukaan Suomessa tyypillisesti varkaat etsivät asunnoista koruja ja muuta helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta.

Vaikka seinällä olisi kymppitonnien arvoinen taulu, se jää usein koskemattomaksi, ehkä tietämättömyyttään.

Taidevarkaudet ovat puhuttaneet viime päivinä, kun Euroopassa on ihmetelty, miten varkaat onnistuivat viemään useita arvokkaita taide-esineitä Ranskan Louvre-museosta keskellä päivää.

