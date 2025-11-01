38-vuotiasta naista syytetään Ranskassa avunannosta järjestäytyneeseen varkauteen ja rikollisesta salaliitosta rikoksen tekemiseksi.
Ranskassa aiemmin viikolla kiinni otettua naista vastaan on nostettu syytteet Louvren jalokivivarkaudesta.
Ranskan poliisi otti keskiviikkona Pariisissa ja sen lähialueilla kiinni viisi uutta epäiltyä jalokivivarkaustutkinnassa.
Syyttäjän mukaan yksi kiinni otetuista kuului pääepäiltyjen joukkoon ja muilla neljällä uskottiin olevan varkauteen liittyviä tietoja. Yksi kiinni otetuista päästettiin perjantaina vapaaksi ilman syytteitä.
Jo viime viikolla ranskalaismediat kertoivat poliisin saaneen kiinni kaksi miestä, joiden epäillään kuuluvan nelihenkiseen varaskoplaan, joka varasti jalokivet.
Kaksikko on vangittu, ja syyttäjän mukaan he ovat osittain myöntäneet varkaudesta nostetut syytteet.
Museosta varastettiin 88 miljoonan euron arvosta koruja lokakuun puolessavälissä. Koruja ei ole vieläkään löydetty.