Oikeudenkäynti alkoi: Kim Kardashian ryöstettiin vuosia sitten Pariisissa – näin dramaattiset tapahtumat etenivät

Seurapiiritähti Kim Kardashian todistaa pian oikeudessa, missä käsitellään häneen kohdistunutta ryöstöä lokakuussa 2016.

Kymmentä epäiltyä syytetään seurapiiritähti Kim Kardashianin, 44, ryöstämisestä, kun tämä osallistui Pariisin muotiviikoille vuonna 2016. ”Granpa robbers” -nimellä kutsuttu ryhmä vei Kardashianilta miljoonien eurojen arvosta koruja.

Epäillyt ilmestyivät maanantaina 28. huhtikuuta oikeuteen Pariisissa, jotta kuukauden mittainen oikeudenkäynti voidaan aloittaa. Kardashianin on määrä todistaa 13. toukokuuta.

Kardashianiin kohdistunut ryöstö 3. lokakuuta 2016 on kenties suurin yksityishenkilöä koskeva ryöstö Ranskassa 20 vuoteen. Hänet sidottiin ja häntä pidettiin panttivankina makuuhuoneessaan aseella uhaten. Aseistautuneet tekijät olivat pukeutuneet poliiseiksi. He pakenivat mukanaan arviolta jopa 10 miljoonan euron arvosta koruja.

Viiden aseistetun, yli 60-vuotiaan miehen ryhmän väitetään saapuneen paikalle polkupyörällä tai jalan ja esiintyneen poliiseina päästäkseen rakennukseen hieman kello kahden jälkeen yöllä. Heidän väitetään uhanneen vahtimestaria aseella ja pakottaneen hänet johdattamaan heidät Kardashianin sviittiin.

Epäiltyjen ikähaarukka on 35–78 vuoteen. Pariisissa syytteeseen asetettuja 10 henkilöä vastaan nostetaan syytteet muun muassa aseellisesta ryöstöstä, rikollisjengin jäsenyydestä ja kidnappauksesta, jolla viitataan Kardashianin pitämiseen panttivankina aseella uhaten. Joitakin syytetään avunannosta ryöstön järjestämisessä. Kahdeksan syytetyistä kiistää osallisuutensa.

Yksi heistä, Yunice Abbas, 71, on myöntänyt osallistuneensa ryöstöön ja sanonut, että hän kuului ryhmään, joka tunkeutui rakennukseen, ja että hän oli alakerrassa vartijana.

Hän kertoi TF1 TV:lle sunnuntaina, että hän on istunut aiemmin 20 vuotta vankilassa ryöstöstä, olleensa nyt 10 vuotta vapaana ja kamppailevansa toimeentulonsa kanssa. Hän sanoi, ettei hän tuolloin tiennyt, ketä he olivat ryöstämässä. Hän tiesi vain, että kyseessä on ”räppärin vaimo”, eikä heillä ollut mitään henkilökohtaisesti tätä vastaan.

– Pyydän anteeksi. Tarkoitan sitä vilpittömästi, Abbas kertoi Associated Pressille.

Käytös sosiaalisessa mediassa saattoi auttaa ryöstäjiä

Ryöstön aikaan Kardashian oli ilman suojelua ja istui yksin makuuhuoneessaan rakennuksessa, josta julkkikset usein vuokraavat ylellisiä sviittejä. Kardashianin henkivartijat olivat sen sijaan saattaneett hänen siskonsa Kourtney Kardashianin pariisilaiseen yökerhoon sen jälkeen, kun siskokset olivat viettäneet päivän muotinäytöksissä kuvattavana.

Kardashian kertoi myöhemmin tosi-tv-ohjelmassaan, että hän pelkäsi, että naamioituneet asemiehet, jotka tunkeutuivat hänen sviittiinsä, raiskaavat ja murhaavat hänet. Kardashian on kertonut, että miehet pakenivat huoneesta alle 10 minuutissa vietyään hänen kihlasormuksensa ja muut korut.

Syytetyt ovat pääasiassa 60- ja 70-vuotiaita miehiä, joilla on aiempia rikosrekisteritietoja ja alamaailmasta tuttuja lempinimiä, kuten Old Omar ja Blue Eyes. Syyttäjät väittävät, että he olivat aseistettuja ja vaarallisia ja että he olivat suunnitelleet rikoksen huolellisesti tavattuaan toisensa pariisilaisessa baarissa.

Tuohon aikaan Kardashian julkaisi suurimman osan päivittäisistä liikkeistään ja olinpaikoistaan sosiaalisessa mediassa, missä hän esitteli myös korujaan. Somessa vilahteli muun muassa hänen silloisen aviomiehensä räppäri Kanye Westin hänelle lahjoittama 18,88 karaatin timanttinen kihlasormus, jonka arvoksi on arvioitu neljä miljoonaa dollaria, eli noin 3,5 miljoonaa euroa.

Tällaiset tiedot sosiaalisessa mediassa ovat saattaneet helpottaa varkaiden toimintaa.

Alun perin kaksitoista epäiltyä asetettiin syytteeseen pitkän tutkinnan jälkeen, ja tapahtumapaikalta löytyi DNA-todisteita. Yksi heistä kuoli viime kuussa, ja toinen joutuu terveydellisistä syistä erilliseen oikeudenkäyntiin.

Aomar Ait Khedache, joka tunnetaan nimellä Old Omar, 68, on myöntänyt osallistuneensa ryöstöön, mutta kiistää syyttäjän syytöksen, jonka mukaan hän olisi ollut ryöstön johtaja.

Muiden oikeudenkäynnissä olevien syytetään olleen avunantajia ja tiedonlähteitä, kuten Kardashianin pitkäaikaisen Pariisin-kuskin veli Gary Madar. Häntä syytetään Kardashianin liikkeiden raportoinnista. Hän kiistää osallisuutensa.

Oikeudenkäynti kestää 23. toukokuuta asti.

Tapaus on herättänyt laajaa mediahuomiota, ja Ranskassa on julkaistu useita kirjoja ryöstöstä.

Lähde: The Guardian