Poliisi on ottanut kaksi miestä kiinni Louvren jalokiviryöstöstä, kirjoittaa ranskalaislehti Le Parisien.
Lehden tietojen mukaan pidätykset tehtiin eilen illalla. Pariisin syyttäjänvirasto on vahvistanut, että yksi ryöstön johdosta pidätetyistä miehistä otettiin kiinni Charles de Gaullen lentokentältä, kertoo Reuters.
Le Parisien-lehden mukaan mies olisi ollut nousemassa Algeriaan menossa olevaan lentokoneeseen. Toinen miehistä otettiin kiinni Pariisissa.
Le Parisienin mukaan kahden kiinniotetun kolmekymppisen miehen epäillään kuuluneen neljän rikollisen iskuryhmään, joka murtautui Ranskan kuuluisimpaan museoon käyttäen apunaan henkilönostinta.
Lehden mukaan miehet ovat lähtöisin Pariisin esikaupunkialueelta Seine-Saint-Denisistä.
Louvren taidemuseon Apollo-galleriaan murtauduttiin sunnuntaina 19. lokakuuta. Varkaat onnistuivat saamaan minuuttien aikana noin sadan miljoonan arvosta historiallisia koruja.
Kahden epäillyn pako nostinta käyttäen tallentui videolle, jonka voi katsoa tämän artikkelin yläosasta.