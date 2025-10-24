Varasjoukko oli käyttänyt tavarahissiä murtautuakseen Louvren Apollo-galleriaan, joka sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa.
Böckerin markkinointijohtaja Julia Scharwatz sekä hänen miehensä, yritystä kolmannessa polvessa johtava Alexander Böcker olivat omien sanojensa mukaan shokissa varkaudesta, kertoo brittiläinen The Guardian -lehti.
Mainoksen mukaan BöcklerinAgilo-muuttohissillä voi liikuttaa peräti 400 kilon painoisia esineitä nopeudella 42 metriä minuutissa. Hissin 230 V sähkömoottori taas toimii "hiljaa kuin kuiskaus".
Mainos on saanut riemastuneen vastaanoton Instagram-alustalla. Käyttäjät kehuvat sitä hauskaksi ja kekseliääksi.
–Siinä teille saksalaista laatua, yksi käyttäjä kommentoi hymiön kera.
Scharwatzin mukaan yritys myi vuonna 2020 liikuteltavan tavarahissin Pariisin alueelle. Siellä se on ollut vuokrattavana paikalliselta muuttofirmalta.
Louvren varkaat olivat jonkin aikaa sitten olleet muuttofirmaan yhteydessä ja varastaneet hissin esittelyn aikana. Poliisi oli saanut varkausilmoituksen hissistä viime viikolla.
Böckerin markkinointijohtajan mukaan yleisöhuomio mainoskampanjalle on ollut ennenkuulumattoman suurta.
– Luulin, että se voisi olla viraali, mutta tämä on ollut ainutlaatuista. Instagram-julkaisumme tavoittavat tavallisesti 15-20 000 ihmistä, mutta tämän mainoksen on nähnyt jo 1,7 miljoonaa käyttäjää, Schawartz kertoo The Guardianille.