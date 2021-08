Kaikki hoitajat eivät halua koronarokotetta ottaa – MTV Uutisten haastattelema hoitaja kertoo omat syynsä

Suomessa suurin osa hoitohenkilökunnasta on halunnut ottaa koronarokotteen. Niin myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Hallintoylihoitaja Marja Renholmin mukaan Husin rokotekattavuus on varsin korkea.

– Meillä on hoitajista yli 95 prosenttia ottanut ja saanut ykkösrokotteen. Tällä hetkellä kakkosannoksen osalta mennään 71 prosentin rokotekattavuudessa. Siinä mielessä näyttää siltä, että rokotemyönteisyys kyllä meillä Husissa hoitajien keskuudessa on erittäin hyvä.

– Meidän täytyy arvioida sitä, että mikäli meillä on sellainen hoitaja, joka ei halua koronarokotetta ottaa, että minkälaisessa yksikössä hän työskentelee. Koronapotilaita hoitavilta toivotaan kyllä, että he ovat rokotettuja. Kyllä meillä ilman muuta aina on sellainen mahdollisuus arvioida myös sitä, minkälaisissa tehtävissä toimii.