Susijengin taistelutahto teki vaikutuksen, vaikka se kärsikin Saksalle selvän tappion EM-kisojen välierässä.

Suomen historiallinen EM-välieräottelu päättyi saksalaisten juhliin. Hallitseva maailmanmestari oli liian kova pala Susijengin purtavaksi ja Saksa marssi EM-kisojen finaaliin lukemin 98–86.

– Minimitavoite saavutettu, olemme finaalissa, iloitsi kokenut huippupelaaja Daniel Theis ottelun jälkeen Magenta Sportille.

– Koska olemme nyt saavuttaneet mitalin, voimme nauttia siitä tänä iltana.

Suomen esitys ei suinkaan ollut sen paras EM-turnauksen aikana. Susijengin taistelutahto teki kuitenkin vaikutuksen Saksan NBA-seura Orlando Magicia edustavaan Tristan da Silvaan.

Ottelussa 13 pistettä pussittanut Da Silva oli äimänä siitä, miten Susijengi taisteli itsensä kolmannen neljänneksen lopulla vielä 18 pisteen takamatkalta kuuden pisteen iskuetäisyydelle.

– He eivät antaneet periksi! Johdimme ottelua 20 pisteellä, mutta he taistelivat itsensä takaisin peliin. He ovat hyvä joukkue, Da Silva kehui.

Saksa kohtaa sunnuntaina Turkin ja Kreikan välisen välieräottelun voittajan, kun taas Suomi pelaa pronssista ottelun häviäjää vastaan.

Kyseessä on Saksan ensimmäinen EM-finaali 20 vuoteen. Suomelle pronssipeli on puolestaan sen ensimmäinen arvokisojen historiassa.