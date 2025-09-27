Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi kertoo MTV Urheilulle, mikä tekee Miikka Muurisen jättisiirrosta serbialaiseen Partizan Belgradiin niin erinomaisen valinnan. Tuovi iloitsee myös Susijengi hyötyvän Muurisen päätöksestä.

Koripalloilija Miikka Muurinen teki yllätysratkaisun, kun hän päätti siirtyä pelaamaan serbialaiseen Partizan Belgradiin. Muurisen odotettiin jatkavan pelaamista lukiojoukkueessaan Arizonassa Yhdysvalloissa, mutta 18-vuotias superlupaus päätyi solmimaan Euroliigaa pelaavan Partizanin kanssa kolmivuotisen sopimuksen.

MTV Urheilu tavoitti Susijengin päävalmentajan Lassi Tuovin kommentoimaan Muurisen seurasiirtoa. Tuovi pitää Muurisen seuravalintaa erittäin hyvänä.

Tuliko Muurisen seuravalinta yllätyksenä?

– Suunnitelmat muuttuu. Positiivinen yllätys siinä mielessä, että hän on hyvin kilpailuhenkinen ja haluaa tehdä itsestään mahdollisimman hyvän koripalloilijan. Vaikka se yllätys olikin, niin valinta on erittäin looginen. Mielestäni tämä on hyvin Miikkan näköinen valinta.

Mitä ajatuksia Partizan Belgradista seuravalintana?

– Mielestäni Euroliiga on kilpailullisesti yksi maailman parhaista paikoista. Lisäksi siellä harjoitellaan erittäin hyvin ja siellä pääsee pelaamaan kokeneiden ammattilaispelaajien kanssa. Sehän on todella kokenut sarja.

– Se mitä itse opin yhden vuoden aikana Bolognassa, niin siellä koripalloa tehdään korkeimmalla mahdollisella tasolla niin taktisesti kuin arjessa. Kuten myös Partizan, joukkueet pelaavat monta peliä omaa sarjaansa, minkä päälle tulee ne Euroliigan pelit, joita on joskus kaksikin viikossa. Siinä on jatkuva paine päällä, mikä tarjoaa pelaajille parhaan mahdollisen paikan kehittyä ja näyttää.

– Tämä on seurana erittäin hyvä valinta.

Mitä ajatuksia Muurisen uudesta valmentajasta, Euroopan kaikkien aikojen menestyneimmästä koutsista, Zheljko Obradovicista?

– Ihan varmasti (Miikka) sopeutuu hyvin. Tykkään puhua enemmän Miikkasta, ja tämä valinta kuvaa hänen kunnianhimoa ja kilpailullisuutta. Hän tietää tasan tarkkaan, että vaatimustaso tulee olemaan yksi maailman kovimmista. Ja se on juuri se hienous. Hän on valmis hyppäämään siihen ja tietää, että sitä kautta hänestä tulee entistä parempi pelaaja ja oppii joka päivä.

– Voisin kuvitella valmentajan näkökulmasta, että sielläkin nähdään se hienona juttuna, että saa hirveän potentiaalin omaavan supertalentin käsiinsä ja pääsee tekemään töitä huippulahjakkaiden nuorten kanssa.

Mitä sanot, onko Muuriselle parempaa ympäristöä olemassakaan?

– Se on aina jossittelua. Ihmiset tekevät valintoja ja mielestäni tämä on erinomainen valinta. Niin kuin sanoin, todella paljon Miikkan näköinen valinta ja se tässä on hienoa.

– Luotan siihen, että tästä aukeaa hänelle paras tie minne ikinä se viekään. Tulee hieno vuosi seurattavaksi, kun meillä on Euroopan huippusarjassa taas yksi pelaaja lisää.

Mitä ajatuksia Muurisen kehityksestä viimeisen vuoden aikana?

– Sitä on ollut hienoa seurata. Pitää tietysti muistaa, että kyseessä on yhä nuori pelaaja. Pitää antaa tilaa, pitää antaa aikaa ja pitää antaa ympäristöä kasvaa. Siinä ei ole mitään tietynlaista aikataulua, milloin mitäkin tapahtuu.

– Tärkein juttu on se, että Miikka tulee joka päivä hallille sen takia, että hän rakastaa koripalloa ja haluaa tulla siinä paremmaksi. Se on se draivi. Sitä pitää vain ruokkia ja meidän kaikkien siinä ympärillä auttaa oikeaan suuntaan. Siinä oppimisessa ja kunnianhimossa hän on myös superlahjakas.

Miten näet seurasiirron Susijengin näkökulmasta?

– Totta kai haluamme, että parhaat pelaajamme ovat maajoukkueen käytössä. Siitä on tietysti juteltu. Mahdollisuus tulla Euroliigasta peleihin vahvistaa Susijengiä.

– Miikka on ollut arvokas pelaaja Susijengissä jo nyt ja tulevaisuudessa hän tulee olemaan erittäin arvokas. Se on todella hieno juttu meille ja koko suomalaiselle koripallolle. Väitän, että kaikki odottavat innoissaan Miikkan näkemistä taas Susijengin paidassa.