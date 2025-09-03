Susijengin neljännesvälierän vastustaja selvisi

Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa lauantaina Latviassa EM-kisojen neljännesvälierässä Serbian.
Asia varmistui, kun Turkki voitti Serbian kello 21.15 alkaneessa EM-alkulohkon ottelussa lukemin 95–90.
Aiemmin illalla alkulohkossaan kolmanneksi sijoittunut Suomi oli hävinnyt hallitsevalle maailmanmestarille Saksalle tylysti luvuin 61–91.
Serbia on lukeutunut kisojen suurimpien voittajasuosikkien joukkoon, vaikka sen tähtikapteeni Bogdan Bogdanovic joutuikin jättämään turnauksen kesken.
Serbia sijoittui A-lohkossa toiseksi ennen Turkkia. Muut jatkopaikat menivät Latvialle ja Portugalille.