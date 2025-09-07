Jymypaukku! Susijengille yllätysvastus EM-puolivälierässä

Georgia yllätti Ranskan koripallon EM-kisojen neljännesvälierissä ja kohtaa seuraavaksi Suomen.
FIBA:n maailmanlistalla vasta 24. sijalla nuokkuva Georgia ponnisti Suomen tavoin suureen yllätykseen EM-kisojen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella, kun se kukisti maailmanlistan neljäntenä olevan Ranskan pistein 80–70 sunnuntai-iltapäivänä.
Georgia oli aiemmin EM-turnauksessa väläytellyt iskukykyään, kun se kukisti avausottelussaan Euroopan hallitsevan mestarin Espanjan. Se voitti alkulohkossaan myös Kyproksen ja eteni lohkostaan viimeisenä jatkoon kolmesta tappiosta huolimatta.
Edellisissä EM-kisoissa sekä olympialaisissa hopeaa kopannut Ranska oli selvä ennakkosuosikki EM-neljännesvälierään Georgiaa vastaan, mutta kyykkäsi Riian areenassa pahemman kerran.
Georgia voitti ja eteni ensimmäistä kertaa historiassaan arvokisoissa kahdeksan parhaan joukkoon. Ottelun parhaat pistemiehet olivat 24 pinnaa nakuttaneet georgialaiset Kamar Baldwin ja Tornike Shengelia.
Suomen ja Georgian välinen puolivälieräottelu pelataan keskiviikkona Latvian Riiassa. Toisella puolen taulukkoa on myös yksi puolivälieräpari selvillä, kun Turkki kohtaa Puolan.