Susijengin pudotuspelivastustaja varmistui

– Kroatia on mielenkiintoinen vastustaja paitsi siksi, että olemme pelanneet tuoreeltaan heitä vastaan kaksi ottelua MM-karsinnoissa, mutta myös siksi, että he ovat karsintojen jälkeen vahvistuneet kolmella korkean tason pelaajalla eli Krunoslav Simonilla, Jaleen Smithillä ja Dario Saricilla, Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi kommentoi tiedotteessa.

– Tuoreessa muistissa on, että keskikesällä Kroatia hyökkäsi sisäpelin kautta paljon, ja siihen on löydettävä ratkaisuja, jonka lisäksi tarkoitus on päästä juoksuttamaan heitä kuten muitakin vastustajiamme. Olennaisinta on kuitenkin keskittyä omaan tekemiseen ja saada oma peli rullaamaan. Kaikki ovat odottaneet, että pääsisimme pelaamaan näitä pelejä, päävalmentaja jatkoi.