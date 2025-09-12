Susijengi kohtaa Kreikan koripallon EM-kisojen pronssiottelussa sunnuntaina kello 17. Asia varmistui, kun Kreikka taipui Turkille murskalukemin 68–95 välierässä myöhään perjantaina.
Turkin voiton takuumies oli erityisesti Ercan Osmani, joka heitti 28 pistettä. Kaaren takaa hän osui kuudesti.
Suomi koki aiemmin perjantaina 86–98-tappion Saksalle. Sunnuntaina Susijengi tavoittelee historiansa ensimmäistä arvokisamitalia, Saksa puolestaan EM-kultaa kaksi vuotta sitten tulleen maailmanmestaruuden jatkoksi.
Vastaansa Suomi saa sunnuntaina muun muassa NBA-supertähti Giannis Antetokounmpon, joka on valittu maailman parhaan koripalloliigan arvokkaimmaksi pelaajaksi kahdesti (2019, 2020). NBA-mestariksi hän ylsi Milwaukee Bucksissa kesällä 2021.
Turkin joukkueen puristuksessa Antetokounmpo oli kohmeessa. Kokonsa, nopeutensa ja voimansa ansiosta lempinimen ”Greek Freak” (Kreikkalainen friikki) saanut Antetokounmpo keräsi hänelle vaatimattomat 12 pistettä.
Kisan päätöspäivän aikataulu on seuraava: Pronssiottelu Suomi–Kreikka kello 17, finaali Saksa–Turkki kello 21.