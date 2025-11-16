Maajoukkue otti mieluisan askeleen taipaleellaan kohti vuoden 2027 EM-lopputurnausta. 17-vuotias Jessi Nenonen ja muut debytantit täyttivät paikkansa joukkueessa.
Suomen naisten koripallomaajoukkue väläytti tulemistaan Euroopan kirkkaimmalle korisestradille kaatamalla EM-karsintojen kotiavauksessaan Vantaalla Ruotsin 86–77.
Voitolla ei ollut merkitystä EM-paikan saamiseen, sillä Suomen lohkon kaikki neljä joukkuetta pääsevät turnausjärjestäjinä kesän 2027 lopputurnaukseen. Seitsemässä viime EM-turnauksessa viidesti mukana olleen naapurimaa Ruotsin kaataminen maistui kuitenkin sinivalkoisten suussa makealle.
Edellisissä EM-karsinnoissa Suomi onnistui kaatamaan vain kertaalleen Bulgarian. Suomen naisten edellinen EM-kisavisiitti on vuodelta 1987.
– Huippu-urheilussa voittamisella on hirvittävän iso merkitys. Pelaajat ovat puhuneet, että meidän pitää oppia voittamaan. Tämä oli hyvää oppia siihen, Suomen päävalmentaja Ilkka Palviainen sanoi.
Susiladies aloitti karsinnat torstaina selvällä tappiolla hallitsevalle Euroopan mestarille Belgialle, ja tuossa ottelussa Sara Bejedi ja Awak Kuier tekivät liki 70 prosenttia Suomen pisteistä.
Kaksikko oli Suomen pistekärjessä myös Ruotsi-pelissä, mutta muuten pistevastuu jakautui mukavasti. Bejedi teki 18 pistettä, ja tätä nykyä turkkilaisessa Galatasarayssa pelaava Kuier säkenöi kentän molemmissa päissä kirjaamalla 15 pistettä, seitsemän levypalloa, seitsemän syöttöä ja neljä torjuntaa.
– Puolustuksellisesti otimme todella ison askeleen Belgia-pelistä eteenpäin. Yhteinen tekeminen ja toisten auttaminen olivat tänään huomattavasti paremmalla tasolla. Se on luonnollistakin, kun olemme saaneet muutaman päivän yhdessä lisää, Palviainen kiitteli.
Myös 19-vuotias Lilli Onnela nakutti 15 pistettä.