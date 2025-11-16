Suomen naisten koripallomaajoukkue väläytti tulemistaan Euroopan kirkkaimmalle korisestradille kaatamalla EM-karsintojen kotiavauksessaan Vantaalla Ruotsin 86–77. Voitolla ei ollut merkitystä EM-paikan saamiseen, sillä Suomen lohkon kaikki neljä joukkuetta pääsevät turnausjärjestäjinä kesän 2027 lopputurnaukseen. Seitsemässä viime EM-turnauksessa viidesti mukana olleen naapurimaa Ruotsin kaataminen maistui kuitenkin sinivalkoisten suussa makealle. Edellisissä EM-karsinnoissa Suomi onnistui kaatamaan vain kertaalleen Bulgarian. Suomen naisten edellinen EM-kisavisiitti on vuodelta 1987. – Huippu-urheilussa voittamisella on hirvittävän iso merkitys. Pelaajat ovat puhuneet, että meidän pitää oppia voittamaan. Tämä oli hyvää oppia siihen, Suomen päävalmentaja Ilkka Palviainen sanoi. Susiladies aloitti karsinnat torstaina selvällä tappiolla hallitsevalle Euroopan mestarille Belgialle, ja tuossa ottelussa Sara Bejedi ja Awak Kuier tekivät liki 70 prosenttia Suomen pisteistä. Kaksikko oli Suomen pistekärjessä myös Ruotsi-pelissä, mutta muuten pistevastuu jakautui mukavasti. Bejedi teki 18 pistettä, ja tätä nykyä turkkilaisessa Galatasarayssa pelaava Kuier säkenöi kentän molemmissa päissä kirjaamalla 15 pistettä, seitsemän levypalloa, seitsemän syöttöä ja neljä torjuntaa. – Puolustuksellisesti otimme todella ison askeleen Belgia-pelistä eteenpäin. Yhteinen tekeminen ja toisten auttaminen olivat tänään huomattavasti paremmalla tasolla. Se on luonnollistakin, kun olemme saaneet muutaman päivän yhdessä lisää, Palviainen kiitteli. Myös 19-vuotias Lilli Onnela nakutti 15 pistettä.

Palviainen valitsi EM-karsintojen avaukseen viisi ensikertalaista, joista vuosina 2007–2008 syntyneet Erika Mace, Nicole Ogun, Jessi Nenonen ja Anna Gardziella pääsivät pelaamaan sekä Belgiaa että Ruotsia vastaan. Nelikko oli voittamassa viime kesänä Suomelle alle 18-vuotiaiden EM-hopeaa.



17-vuotiaalle Nenoselle peliaikaa siunaantui Belgiassa ja Vantaalla yhteensä reilut 27 minuuttia. Ruotsia vastaan Nenonen teki kaksi pistettä ja nappasi neljä levypalloa.



– Pelaaminen oli selkeästi fyysisempää kuin juniorimaajoukkueessa. Täällä pitää olla otteluissa koko ajan hereillä ja tarkkana, mitä tekee. Koko ajan tapahtuu jotain, HBA-Märskyssä pelaava ja lukiossa toista vuotta opiskeleva Nenonen pureskeli kokemusta.



Suomen tähtäin on Espoon EM-kotilohkossa 2027, ja tuolloin nuorten pelaajien rooli voi olla vieläkin suurempi. Palviaiselta satoi kehuja debytanteille.



– Veikkaan, että heillä on kovalevy aika täynnä tästä viikosta, mutta he ovat nyt monta kokemusta rikkaampia, Palviainen hymyili.