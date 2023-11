Surullinen kirppislöytö kerännyt jo neljä miljoonaa katsojaa: "Miksi he eivät pitäneet sitä?"

Asiakas osti lampun, mutta laatikon sisältö yllätti – poliisikin puuttui peliin: "Kenellä hitolla on pappa G:n tuhkat?"

Kirpputorilla myytiin Malcolm Brachmanin elämää pelinä

– Kirppistely on kivaa, kunnes löydät käsintehdyn lahjan, jossa on kyseessä ihmisen koko elämä, Armacost kuvaili TikTokissa .

Sekä bisnesmies, ydinfyysikko että haka bridge-korttipelissa

Brachmanin elämäntarina on vaikuttava. The New York Timesin muistokirjoituksen mukaan Malcolm Brachman kuoli 2005. Hän oli lehden mukaan sekä bisnesmies, ydinfyysikko että bridge-korttipelin suuri ystävä. Hänellä oli tohtorintutkinto Harvardista.