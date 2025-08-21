Käytätkö pankkitunnuksia näin? Asiantuntijoilta varoitus

Asiantuntijat suosittelevat, että pankkitunnuksialla kirjauduttaisiin vain pankkiin.

Kirjaudutko pankkitunnuksilla erilaisiin palveluihin? Asiantuntijoiden mukaan pankkitunnusten viljelyä kannattaisi rajoittaa.

– Pankkitunnuksia kannattaa käyttää vain, kun on kirjautumassa verkkopankkiin. Muita digitaalisia asiointipalveluita käyttäessä on puolestaan järkevä tunnistautua mobiilivarmenteella tai valtion varmennekortilla, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi sanoo tiedotteessa.

Pankkitunnusten lisäksi palveluihin voi kirjautua varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Esimerkiksi OmaKantaan kirjautuessa kannattaisi siis käyttää mobiilivarmennetta tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämää varmennekorttia.

Asiantuntijoiden ohjeistavat näin, sillä verkkorikolliset ovat entistä ovelampia ja digihuijauksilla pyritään päästä kiinni ihmisten varoihin.

Sähköisen tunnistautumisen välineet

Suomessa on siis käytössä kolme erilaista sähköisen tunnistautumisen välinettä: valtion varmennekortti, mobiilivarmenne sekä pankkien pankkitunnukset.

Vaikka kaikki tunnistautumistavat itsessään ovat luotettavia ja turvallisia, ei ole täysin yhdentekevää, minkä metodin valitsee – esimerkiksi erilaisille valesivustoille erehtyessään.

Osaatko käyttää mobiilivarmennetta? Juttu jatkuu videon alla.

0:58 Videolla kerrotaan, miten mobiilivarmenne toimiin.

– Vaikka luulet kirjautuvasi turvalliselle viranomaisen verkkosivulle, saatat olla epähuomiossa joutunut hakukoneen tai linkin kautta aidolta näyttävälle huijaussivustolle. Jos kirjaudut sivustolle pankkitunnuksillasi, tulet samalla mahdollistaneeksi huijareille pääsyn pankkitilillesi, Ahosniemi kertoo.

Verkkorikolliset eivät samalla lailla voi hyödyntää muita tunnistusvälineitä: valesivustoilla ei joko ole lainkaan mobiilivarmenteen ja varmennekortin kuvakkeita tai ne eivät toimi.

Jos puolestaan saat mobiilivarmennetta klikkaamalla virheilmoituksen ja mahdollisesti kehotuksen käyttää pankkitunnuksia, kannattaa hälytyskellojen soida, tiedotteessa varoitetaan.

Myös professori Matti Rossi Kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitokselta suositteli aiemmin MTV Uutisten haastattelussa, että tunnistautumiseen käytettäisiin verkkopankkitunnusten sijaan mobiilivarmennetta.

– Aina on se riski, että joku esiintyy jonain muuna eli kyseessä on huijaussivusto, joka pyrkii samaan pankkitunnukset haltuunsa. Tätä riskiä pankkitunnusten käytöstä tilille kirjautumiseen ei ole, kun käytetään mobiilivarmennetta, Rossi totesi.

"On katsottava kahdesti"

Olipa tunnistautumisvälineesi mikä hyvänsä, tärkeintä on olla tarkkana.

– On katsottava aina kahdesti, minne on kirjautumassa tai syöttämässä tietojaan. Yksikään väline tai palvelu ei täysin poista oman valppauden tarvetta, sillä käynnissä on jatkuva kilpajuoksu yhä ovelampia ja kehittyneempiä huijausmenetelmiä vastaan, sanoo FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa tiedotteessa.

Lähde: Finanssiala