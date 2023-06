Huutokauppias kertoo, kuinka erottaa rihkama arvotavarasta: "Sieltä se raha löytyy"

Mistä tunnistaa kellariin tai vintille unohtuneen arvoesineen rihkamasta? Tästä keskusteltiin Huomenta Suomessa Huutokauppa Helanderin toimitusjohtaja Mika Sirénin kanssa.

Muumimukit ovat suosittu keräilykohde. Yllä kuullaan, millaisista rahasummista niiden kohdalla puhutaan.

Talousvaikeuksien surullinen seuraus

Ankea taloustilanne näkyy Sirénin mukaan myös huutokauppabisneksessä. Kotikäyntejä paljon tekevä Sirén on huomannut sen ihan käytännössä.

– Surullista on se, että seniorit ja lesket eivät pärjää enää. He siivoavat kaappejaan eikä sieltä aina välttämättä löydy kaikkein arvokkainta esineistöä. Se on surullista katsoa. Yritetään kerätä rahaa päivittäiseen ruokaan.

Joskus löytyy aarre

Joskus kodin tavarapaljoutta tyhjentävälle saattaa käydä tuuri, kun esineistöä tutkitaan. Sirén kertoo, että tänä vuonnaa erästä varastoa tyhjennettäessä taulujen seasta löytyi Helena Schjerfbeckin maalaus. Se myytiin huutokaupassa 25 000 eurolla.

– Asiakas oli tyytyväinen!

50-luvun Muumimukit erityisen arvokkaita

Sirén muistuttaa, että 1950-luvulla oli iso Muumi-villitys ja tuon ajan hyväkuntoisista Muumi-mukeista voi huutokaupassa 2 500–3 000 euroa.

– Keskittykää 1950-lukuun, hän vinkkaa.

Aina arvoesineitä ei tunnisteta

Kaikkien arvoesineiden hintaa ei yhtä hyvin tunneta. Sirén vinkkaa, että tarkkana kannattaa olla, jos kyseessä on pieni esine.

– Sieltä se raha löytyy, hän sanoo.

Tällaisia ovat esimerkiksi aterimet ja sotaan liittyvät esineet kuten pistimet. Myös mitalien kanssa kannattaa olla tarkkana.

– Aina kun lukee Fiskars tai Sorsakoski terässä, kannattaa ottaa talteen.

Kultaiset ja hopeat esineet saattavat osoittautua arvokkaiksi löydöiksi. Sirén kehottaa opettelemaan hopean ja kullan merkinnät, vaikka valitettavasti esimerkiksi vanhoissa kolikoissa ei välttämättä ole merkintää laisinkaan.

– Älkää heittäkö pois.

Vinkki sarjakuvien keräilijälle

Sarjakuvien keräilijälle Sirén vinkkaa, että niiden pitää olla hyväkuntoisia. Lehden koossa pitävä niitti ei saa olla ruosteessa, jos oikein intoutuu keräilyn maailmaan.

Jotkut sarjakuvalehdet ovat harvinaisia. Yksi esimerkki tällaisesta on Aku Ankan juhlanumero vuodelta 1951. Jos se on hyvässä kunnossa, voi siitä saada itselleen 5-numeroisen summan.

Koska 1950- ja 1960-luvusta on jo niin pitkä aika, ovat tuon ajan sarjikset keräilijöiden silmissä arvossaan. Sirénin mukaan keräilijöitä kiinnostavat myös 1970-luvun Korkeajännitys-sarjikset, Asterixit ja Lucky Luket.

Vanhat lelut arvokkaampia alkuperäisen pakkauksen kanssa

Vanhojen lelujen joukossakin voi olla aarteita. Ensimmäiset Barbie-nuket vuodelta 1958 ovat Sirénin mukaan arvossaan. Lisäksi vanhoista peltileluista voi saada satoja euroja, jopa tuhansia.

Toki on syytä muistaa, että lelun kunnolla on merkitystä. Vielä parempi, jos alkuperäinen pakkaus on sekin tallessa.

– Leluissa alkuperäinen laatikko on kaiken A j O, Sirén kertoo.

Esimerkiksi hän antaa 1960-luvun tv-sarja Batmanista tehdyn Batman-leluauton.

– Jos myyn sen hyväkuntoisena ilman laatikkoa, se on 100 euroa. Jos on laatikko, kaikki osat sekä ohjeet, se on 550 euroa eli huima ero.

Aina arvoa ei hoksaa

Helposti voi siis mennä arvokas löyty sivu suun. Sirén sanoo, että hänellekin sattuu sellaista.

Niinpä ei ole ihme, jos asiantuntijuutta vailla oleva heittää vahingossa pois jotain arvokasta. Sellaista tapahtuu koko ajan.

– Valitettavan usein heitetään roskiin esineitä, joista voi saada isot rahat, hän sanoo.

Kiinnitä huomiota pieniin esineisiin!

Sirén kertoo, miten kirpputoreilta voi tehdä rahakkaita löytöjä. Ammattimaiset pöydät kannattaa jättää väliin ja suunnata niin sanottujen tavallisten ihmisten tuomien esineiden äärelle.

Sirén kiinnittäisi huomiota pieniin esineisiin, esimerkiksi rintamerkkeihin. Sellaisen voi saada ostettua eurolla tai parilla ja myytyä sadalla.

Löytöjen tekemien vaatii luonnollisesti asiantuntijuutta, harjaantunutta silmää ja hyvää yleistietoa. Ammatikseen tai harrastuksekseen keräilevällä vaisto voi auttaa tekemään hyvän löydön.

Tuotteita voi tuoda myös arvioitavaksi asiantuntijalle.

Top-vinkit tavalliselle vintin siivoajalle

Lopuksi Siren antaa vinkit, joilla tavallinen kotiaan tavaroista tyhjentävä siivoaja voi tehdä löytöjä: Hyvää esineistöä ovat kolikot, setelit, postimerkit ja vanhat keräilykortit.

Jos varastojen uumenista löytyy valokuvia ja postikortteja 1900-luvun alusta, saattoi onni potkaista. Sirén kertoo, että tuon ajan postikortteja sisältävistä kansioista saatetaan sisällöstä riippuen maksaa 500-1000 euroa.

Kirjat eivät kiinnosta

Kirjat sen sijaan ovat hankala alue, vaikka toki poikkeuksia voi joukkoon mahtua esimerkiksi tunnetun kirjailijan omistuskirjoituksen myötä.

– Menevät valitettavan huonosti kaupaksi, Sirén sanoo.

Koko haastattelun näet alta: