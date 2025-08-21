Nyt puhuu Kozeen Shiwan: Tässä syy ravintolan sulkeutumiselle

Kokki Kozeen Shiwan kertoo nyt ravintolansa sulkeutumisen syyt.

Kokki Kozeen Shiwan tiedottaa keskeyttävänsä ravintolansa toiminnan Helsingissä toistaiseksi ja siirtyvänsä kohti uusia luovia projekteja.

Päätös syntyi Shiwanin mukaan halusta keskittyä hyvinvointiin ja rakentaa tulevaisuutta kestävämmällä tavalla.

– Ravintolan pyörittäminen oli elämäni intensiivisin jakso ja suuri kunnia. Nyt on oikea aika pysähtyä hetkeksi ja suunnata energiaa uusiin projekteihin, jotka tukevat sekä luovuuttani että hyvinvointia, Shiwan kertoo tiedotteessa.

Shiwan korostaa, että kyseessä ei ole loppu vaan uusi alku.



– Tämä on mahdollisuus jatkaa työtäni omassa tahdissa ja etsiä uusia tapoja yhdistää ruokaa, tarinaa ja taidetta. Olen kiitollinen kaikille asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet osa tätä matkaa.

Kozeen Shiwan MTV:lle: Anniskeluluvat olleet kunnossa

Shiwanin mukaan The Room by Kozeen Shiwan on toiminut samassa tilassa ja yhteistyössä ravintola Lulu’sin kanssa, mikä on mahdollistanut Michelin-tasoisen ravintolan toimimisen Helsingin paraatipaikalla.

Kokki kertoo MTV Uutisille, että myös anniskeluluvat on hoidettu asianmukaisesti Lulu'sin kautta. Lulu's-ravintolan taustayhtiö Aunt Florentine's Oyster Oy on NoHo's-ravintolayhtiön omistuksessa.

Tulevaisuudessa Shiwan aikoo keskittyä erityisesti luoviin, joustaviin kokonaisuuksiin. Hän toivoo rauhaa ja ymmärrystä tilanteen käsittelyyn.