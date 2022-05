Grace osti taulun, koska siinä oleva kissa näytti tutulta – totuus ostoksesta yllätti

Päätti ostaa taulun: "Sen kissa näyttää ihan minun kissaltani"

Kuvasi taulua TikTokiin ja koki katsojaryntäyksen

Tämä oli asiantuntijan arvio: "Hän ei päästäisi sitä käsistään alle kahdella tonnilla"

Arvio yllätti: asiantuntijan mukaan nimikirjoitus taulussa on taiteilija Charles Craigin. Craig maalasi länsimaalaista elämää 1800-luvun lopulla. Maalaus on alkuperäinen, mutta kissa, johon Grace ensiksi kiinnitti huomiotaan, ei ole! Se on lisätty työhön myöhemmin.