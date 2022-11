Surkuhupaisa totuus Qatarin MM-kisafaneista selvisi – "Siinä on jotain pohjoiskorealaista"

MAINOS Jalkapallon MM-kisat

Qatarin MM-kisoissa on ollut keskustelunaiheena isäntämaan kannattajat. Hurjaa ääntä otteluissa pitävä muutaman sadan henkilön ryhmä on herättänyt ihmetystä, sillä jalkapalloperinteet Qatarissa ovat suhteellisen vaatimattomat. Aftonbladetin toimittaja Niva kertoi, mistä kannattajalauma on peräisin.

– On selvää, että kyse on valtion rahoittamasta ultraryhmästä, joka on ollut koulutusleirillä. Libanonilaisen jalkapalloseuran Nejmehin ultrakannattajat ovat kouluttaneet heidät, Niva sanoi.

Ultrakannattajat ovat joukkueen fanaattisimpia kannattajia. Niva totesi, että ainakin osa ryhmästä on qatarilaisia.

– Sieltä löytyy myös arabeja, jotka asuvat muissa alueen maissa. Se on yhdistelmä libanolaisia, irakilaisia ja qatarilaisia, jotka ovat melkein olleet korkean paikan leirillä valtion rahalla ennen MM-kisoja. Olen nähnyt arabialaisia videoita. Joku menee ympäri paidan kanssa, jossa lukee "valmentaja". He ohjaavat, kuinka fanien tulee hyppiä, taputtaa ja laulaa, Niva kertoi.

Samanlaista kannattajuutta nähtiin vuoden 2018 Pyeongchangin talviolympialaisissa, joissa Pohjois-Korealla oli vastaavanlainen ryhmä, jonka tarkoitus oli tuoda positiivisempaa näkyvyyttä maan hallinnolle.

Qatar kohtasi MM-kisojen avausottelussa Ecuadorin ja tunti ennen ottelun alkamista, oli tunnelma kotikannattajien osalta täysin hiljainen. Isäntämaan ollessa maalin tappiolla muutama tuhat istumapaikkaa oli täysin tyhjänä. Pian tämän jälkeen stadionille ilmestyi mieslauma, joilla kaikilla oli Qatar-t-paita yllään.

– Veikkaisin, että heitä on ohjeistettu. Näin on usein. Ultrakannattajat saapuvat usein myöhässä osoittaakseen hierarkisen asemansa katsomossa. Esimerkkinä Los Borrachos del Tablon River Platen kotiotteluissa. He tulevat aina viimeisenä. Heidän paikkansa ovat varattuja, Niva totesi.

– Siinä oli jotain pohjoiskorealaista. Ne olivat liian koordinoituja ja synkronoituja, Niva jatkoi.

Paikan päälle lennätettiin turkkilaisen Galatasarayn kannattajia

Myös yhdysvaltalaislehti New York Times on huomioinut ilmiön.

– He huutavat Qatarin puolesta, mutta sitoutuminen kätkee salaisuuden, lehti otsikoi artikkelissaan.

Lehti oli samoilla linjoilla Nivan kanssa, että suurin osa kannattajista tulee Libanonista. Huhtikuussa järjestettiin testi, johon kutsuttiin sadoittain opiskelijoita ja Nejmehin kannattajia. Heidän oli tarkoituksena yrittää luoda ultraryhmän tunnelma. Paikan päälle lennätettiin turkkilaisen Galatasarayn kannattajia johtamaan projektia.

Paikan päällä kuvattu video vakuutti oikeat henkilöt Dohassa ja libanonilaisille kannattajille tarjottiin sopimusta. He saavat ilmaiset lennot, majoituksen, ruokaa, otteluliput ja rahaa.

– Fanit saapuivat lokakuun puolivälissä harjoittelemaan kannustuksiaan ja laulujaan. 1500 hengen ryhmään kuuluu myös egyptiläisiä, algerialaisia ja muutama syyrialainen, paikallisen henkilöstöjohtajan kanssa keskustellut NY Times kertoi jutussaan.

– Ihmiset eivät oikein kannata joukkuetta tällä tavoin. Emme käy Qatarissa otteluissa kovinkaan usein, henkilöstöjohtaja kertoi.