Lähde: David Beckham ajettiin ulos hotellistaan Qatarin MM-kisoissa

Beckhamin toimiminen Qatarin MM-kisojen lähettiläänä on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Beckham solmi Qatarin kanssa kymmenen vuoden sopimuksen, josta hän nettoaa yli 170 miljoonaa euroa. Homoikoniksikin aiemmin tituleerattu Beckham on saanut erityisesti kovaa kritiikkiä seksuaalivähemmistöiltä. Qatarissa homoseksuaalisuus on laitonta.

47-vuotias Beckham on bongattu Englannin molemmista otteluista sekä MM-kisojen avausottelusta VIP-katsomosta. Luksusta on ollut myös stadioneiden ulkopuolella, sillä Beckham asui Daily Mailin mukaan viiden tähden Mandarin Oriental -hotellissa, jossa sviitin hinta yhdeltä yöltä on vajaat 23000 euroa.

Nyt Beckham on kuitenkin joutunut jättämään luksushotellin, sillä MM-kisojen kannattajat ovat löytäneet hänet ja hänen asuinpaikan. Hotellin henkilökunta oli ollut mielissään Beckhamin vierailusta.

– Henkilökunta rakasti hänen läsnäoloaan. He kutsuivat häntä Sir Davidiksi, koska hän oli niin nöyrä ja häntä kunnioitettiin paljon. Häntä ei paljoa näkynyt, koska hänellä oli niin hieno sviitti ja se oli kuin hotelli hotellin sisällä. Hänen ei tarvinnut olla tekemisissä muiden kanssa, lähde kertoi Daily Mailille.

Ei ole tiedossa, onko Beckham palannut kotimaahan perheensä luokse.

– Hän on ollut todella mukava henkilökunnalle ja hän on miellyttävä mies. "Sir David" on yksi kuuluisimmista henkilöistä jalkapallomaailmassa ja on ollut kunnia saada hänet vieraaksemme. Se on surullista, että hän on lähtenyt, mutta toivon hänen tulevan takaisin. Kuka ei rakastaisi asumista täällä?

Beckham on pitänyt Qatarin kisoissa suhteellisen matalaa profiilia. Hän vältteli kuvaajia MM-kisojen avausottelun jälkeen ja poistui limusiinilla, jossa oli tummennetut ikkunat. Beckham ei ole vielä kommentoinut kohua aiheuttanutta Qatar-sopimustaan.