"Kerrassaan häpeällistä" – jopa paikalliset lyttäsivät näkemänsä Qatarin MM-kisoissa

Se kohtaa vielä Hollannin ensi tiistaina. Uutistoimisto Reutersin haastattelemien qatarilaisfanien mitta on jo täynnä.

– Odotimme tältä joukkueelta paljon enemmän. He pelasivat alle standardien, ihan kuin kyseessä ei olisi ollut edes MM-kisojen ottelu. Olisimme halunneet edes nauttia siitä. Se oli kerrassaan häpeällistä, Qatarin kannattaja Emam Abdulrahman kommentoi Senegal-tappion jälkeen.

– Tänään he tarjosivat meille tarpeettoman suuren pettymyksen.

– Se on sääli, kun takana on 12 vuotta valmisteluja sekä paikallisten ihmisten ja arabien odotusta, ja sitten esitys on ala-arvoinen. Tuntui, ettei pelaajilla ole edes vastuuntuntoa.