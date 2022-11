Englannin faneilta evättiin pääsy MM-otteluun Qatarissa – raskas varustus oli liikaa turvamiehille

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Kannattajien asustuksen ideana on Aftonbladetin mukaan edustaa Englannin suojeluspyhimystä Pyhää Yrjöä. He ovat tehneet näin aiemminkin MM-turnauksissa. Ristiretkeläiset yhdistetään kuitenkin Lähi-iädässä kauhuihin, kuten raiskauksiin, verilöylyihin ja arabimaiden miehittämiseen.

– Se on mielestäni pikemminkin lapsellisuutta kuin heidän ideaansa. He pukeutuvat kuin suojeluspyhimys Pyhä Yrjö, mutta he eivät ehkä ymmärrä pukeutumisensa merkitystä, Football Supporters Assiociation -fanijärjestön puheenjohtaja Ashley Brown sanoi The Mirrorille.