Kohahduttava tilanne MM-katsomossa – turvamiehet tekivät kyseenalaisen takavarikon

Lukuisilla kannattajilla oli katsomossa samalla tekstillä varustettuja t-paitoja sekä lippuja. Katsomossa oli myös pariskunta, jolta takavarikoitiin Iranin väreissä oleva lippu, jossa maan vaakunan tilalla oli fanien käyttämä teksti. Vaakuna on ollut käytössä Iranin vallankumouksesta lähtien ja sen viisi osaa symboloivat islamin viittä peruspilaria.

– En pitänyt siitä, että he lauloivat kansallislaulumme. En laulanut, kukaan meistä iranilaisista ei halua laulaa sitä nyt. Olemme sitä vastaan, mitä Iranissa tapahtuu, norjalais-iranilainen kannattaja sanoi NRK:lle.

– Toivoin, että he eivät olisivat tehneet sitä, mutta ymmärrän miksi he tekivät niin. Olen tehnyt päätelmän, että he saivat mahdollisesti painetta Iranin suunnalta, Kanadassa asuva iranilaismies totesi.