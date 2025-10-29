– Tänak ei ole vielä aktivoinut sopimuksensa uusimispykälää Hyundain kanssa, Gambardella kirjoittaa.
Thierry Neuvillen jatko Hyundailla on vahvistettu jo aiemmin, ja Gambardellan mukaan myös Adrien Fourmaux olisi jatkamassa tallissa.
– Tänak, jonka kerrotaan olevan vapaa agentti kauden jälkeen, on ilmeisesti tarjonnut itseään Toyotalle, sillä nyt hänellä on erinomainen mahdollisuus palata talliin, jossa hän voitti maailmanmestaruuden 2019.
Tänak on tämän kauden MM-sarjassa neljäntenä. Kun ajamatta on kaksi osakilpailua ja jaosssa 70 pistettä, ero sarjaa johtavaan Toyotan Elfyn Evansiin on 50 pistettä.
Toyota on perinteisesti vahvistanut kuljettajakokoonpanonsa Japanin MM-rallin yhteydessä. Tänä vuonna kisa ajetaan reilun viikon kuluttua 6.–9. marraskuuta.
Mitä tekee Solberg?
Toyotalle on ensi kaudeksi tarjolla myös WRC2-mestaruuden tänä vuoonna voittanut Oliver Solberg, jota monet pitävät itsestäänselvänä vaihtoehtona sen jälkeen, kun virolainen osallistui heinäkuussa Toyotan Rally1-autolla Viron MM-ralliin ja kaikkien hämmästykseksi myös voitti sen.
Gambardellan mukaan Solbergin tavoitteena ensi kaudella on "ajaa täysi kausi pääluokassa".
– Tällä hän vihjaa, että neuvottelut ovat käynnissä kaikkien tiimien kanssa, mahdollisesti antaakseen painetta Toyotalle.
– Mikään ei kuitenkaan ole vielä varmaa. Neuvottelut ovat käynnissä, ja Solberg itse on sanonut, ettei hän ole allekirjoittanut sopimusta ensi kaudesta.