– Tänak ei ole vielä aktivoinut sopimuksensa uusimispykälää Hyundain kanssa, Gambardella kirjoittaa.

Gambardella kertoo sosiaalisen median kanavillaan Tänakin keskustelleen Jari-Matti Latvalan kanssa tallipaikasta, jonka Kalle Rovanperän siirtyminen formuloihin jättää vapaaksi tämän kauden jälkeen.

– Tänak, jonka kerrotaan olevan vapaa agentti kauden jälkeen, on ilmeisesti tarjonnut itseään Toyotalle, sillä nyt hänellä on erinomainen mahdollisuus palata talliin, jossa hän voitti maailmanmestaruuden 2019.

Mitä tekee Solberg?

Toyotalle on ensi kaudeksi tarjolla myös WRC2-mestaruuden tänä vuoonna voittanut Oliver Solberg , jota monet pitävät itsestäänselvänä vaihtoehtona sen jälkeen, kun virolainen osallistui heinäkuussa Toyotan Rally1-autolla Viron MM-ralliin ja kaikkien hämmästykseksi myös voitti sen .

– Tällä hän vihjaa, että neuvottelut ovat käynnissä kaikkien tiimien kanssa, mahdollisesti antaakseen painetta Toyotalle.

– Mikään ei kuitenkaan ole vielä varmaa. Neuvottelut ovat käynnissä, ja Solberg itse on sanonut, ettei hän ole allekirjoittanut sopimusta ensi kaudesta.