MTV Urheilun MM-rallistudion Pikataival-osiossa nousi esiin tulikuuma spekulaatio Ott Tänakin tulevaisuudesta. Elfyn Evansille raadilla oli tylyjä terveisiä.
Lue myös: Toyota teki huimaa MM-rallihistoriaa
Lue myös: Kommentti: Tämän paremmin sitä ei voi enää tehdä – Sebastien Ogier onnistui uskomattomassa tempussa
Pitkään MM-sarjaa johtanut Evans joutui viikonloppuna Chilessä luopumaan ykkössijastaan, kun tallikaveri Sebastien Ogier kiilasi kahdella pisteellä edelle. Pikataival-raati Riku Tahko, Juho Kokko ja Janne Ferm antoivat kuitenkin kylmää kyytiä walesilaisen mestaruushaaveille.
Kaikki kolme käänsivät peukalon alaspäin, kun väite kuului, että Evans voittaa viimein tällä kaudella mestaruuden.
Kokon valinta mestariksi oli Ogier, Ferm puolestaan nosti esiin Kalle Rovanperän, joka on sarjassa kolmantena 21 pisteen päässä Ogierista. Tahko mainitsi sekä Ogierin että Rovanperän.
– Sydän sykkii Kallelle, ja olen sitä mieltä, että olisi hienoa, kun Kalle voittaisi, mutta ikävä kyllä Ogier on pelottavan vahva.
Tämän jälkeen juontaja Satu Tuomisto korotti panoksia.
– Evans ei jatka Toyotalla, kuului seuraava väite.
Tahko käänsi peukalonsa lattiaa kohti päinvastaisen mielipiteen merkiksi. Kokko ja Ferm nostivat kuitenkin peukalonsa ylöspäin, ja Fermiltä tärähti ilmoille hurja arvio, johon liittyi myös hänen ex-tallikaverinsa Ott Tänak
Fermin kommentit ja Pikataival-osion kokonaisuudessaan voit katsoa jutun pääkuvana olevalta videolta.