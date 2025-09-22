Kun MM-rallikausi lähestyy loppuaan, huhut Ott Tänakin paluusta Toyotalle yltyvät jälleen kerran. Jos MTV Urheilun asiantuntijaa Janne Fermiä on uskominen, huhuissa saattaa tällä kertaa olla aiempaa enemmän perää.

Tänak varmisti toistaiseksi ainoan MM-tittelinsä 27. lokakuuta 2019 Espanjassa, ja vain neljä päivää myöhemmin tiedotettiin hänen siirtyvän seuraavaksi kaudeksi Hyundaille.

Vuodet korealaismerkin palveluksessa – ja vuosi 2023 M-Sportilla – eivät kuitenkaan ole tuoneet Tänakin palkintokaappiin toista mestaruuspokaalia, ja hänen tulevaisuudellaan on spekuloitu lähes vuosi toisensa jälkeen.

Viisi edellistä mestaruustaistelua ovat Tänakin osalta päättyneet monesti paitsi omiin ajovirheisiin myös auton luotettavuusongelmiin, joita Toyotalla on vuosien saatossa nähty huomattavasti kilpailijoitaan vähemmän.

Monesti Tänakin kohteeksi onkin povattu juuri Toyotaa, mutta vielä kertaakaan hänen paluunsa talliin ei ole realisoitunut. Nyt siitä kuitenkin kuuluu taas huhuja, jopa vielä voimakkaampia kuin aiempina vuosina.

– Näen siinä aika paljonkin perää, Ferm sanoo kysyttäessä, onko huhuilla tällä kertaa mitään pohjaa.

– Olen sanonut, että Tänak pyörittää kuskipalettia pääluokassa. Jos hän jää Hyundaille, tämä pysyy vakaana, eikä tule isoja muutoksia. Jos hän lähtee, niin mitä sitten tapahtuu Toyotalta? Kuka sieltä lähtee?

Fermin asiantuntijakollega Riku Tahko huomauttaa, että tässä tapauksessa lähtijöistä pitäisi puhua jo monikossa, sillä myös Virossa yleiskilpailun voittoa juhlineelle ja WRC2-luokan mestaruuden viime viikonloppuna Chilessä varmistaneelle Oliver Solbergillein täytyisi löytyä ajopaikka Toyotalta.

Fermin, Tahkon ja Juho Kokon pitkän keskustelun tallipaikkatilanteesta voit katsoa kokonaisuudessaan jutun pääkuvana olevalta videolta.

Tahko itse passittaisi vuodesta 2020 lähtien pääluokassa ajaneen Takamoto Katsutan Solbergin tilalle kakkosiin.

– Tekisin niin raa'an pelin, että laittaisin "Takan" ajamaan vuodeksi Rally2:ta ja keräämään itseluottamusta. Se on toiminut todella monelle kuljettajalle, ihan Elfyn Evansista ja Tänakista lähtien. Vaikka kuinka moni kuljettaja on hakenut sieltä vauhtia urallaan, Solberg muun muassa, ja tullut sieltä huippusuorituksilla takaisin ykkösluokkaan.

– Takalla on aikaa, hän on ammattilainen ja Toyotan suojissa. Suoritustaso ei ole sellainen, mikä oikeuttaa ajamaan täyttä kautta ykkösautolla.

Ferm näkee todennäköisimpänä, että Tänakille nykykuljettajista tilaa tekisi luontevimmin Evans.

– Sen takia Tänakin siirto, jos hän on siirtymässä niin kuin puhutaan, on tosi mielenkiintoinen, että silloinhan joku Toyotalla jo keskustelee muualle.

– Onko se Evans? Sehän tiedetään, että hän keskusteli Hyundain kanssa ennen viimeisintä kaksivuotista sopimusta. Ollaanko nyt samassa tilanteessa? En tiedä, mutta tämä on hyvä spekulaatio.

Tänakin suhteen Ferm pohtii, voisiko virolaistähti jopa ottaa mallia Teemu Selänteestä. Selänne otti aikanaan roiman palkanalennuksen mahdollistaakseen Anaheim Ducksille mestarijoukkueen rakentamisen.

– Ott ei voi saavuttaa sitä (mestaruutta) Fordilla, ja tuo Hyundai-korttikin on mielestäni pelattu moneen kertaan jo loppuun asti, että sielläkään se ei tule onnistumaan. Tämä on mielestäni Ottin lähtökohta, että hän haluaa mennä Toyotalle. Hän tekee ehdotelman, ja sieltä tulee puoli-ilmainen mies ajamaan mestaruudesta.