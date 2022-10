Hyundain WRC-tallin kuskiruletista uutta tietoa

Niin sanottu ”silly season” eli huhumylly mahdollisista kuljettajavaihdoksista pyörähti vauhdilla käyntiin sunnuntaina, kun Ott Tänak ilmoitti jättävänsä Hyundain tämän kauden lopussa kesken sopimuskautensa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Hyundain pitää hankkia miehistöönsä ainakin yksi tai kaksi uutta kuljettajaa. Talli kun ilmoitti jo aiemmin lokakuussa, ettei se jatka yhteistyötä Oliver Solbergin kanssa.

Solberg on kilpaillut tällä kaudella Hyundain kolmannella Rally1-autolla, jossa hän on jakanut ajovastuuta Dani Sordon mukaan. Espanjalaiskonkari Sordo on ajanut tänä vuonna säästeliäästi, toistaiseksi vain neljässä MM-rallissa. Hän on mukana myös kauden päättävässä Japanin osakilpailussa reilun kahden viikon kuluttua.

Espanjasta kantautuvien tietojen mukaan Sordolle on luvassa ensi vuonna kattavampi ohjelma Hyundain hybridikilpurin ohjaamossa. Marca-lehti kertoo, että Hyundain tiimijohto on suostutellut Sordon ajamaan ensi vuonna kahdeksan osakilpailua. Espanjalaisaviisi on aiemmin ollut hyvin perillä Sordon asioista.

Lehden mukaan Sordo oli vielä muutama kuukausi sitten lähes täysin vakuuttunut, että tämä on hänen viimeinen kautensa rallin MM-sarjassa. Ensi vuonna 40 vuotta täyttävä kuljettaja kertoikin aiemmin, että hän on etsimässä uusia haasteita aavikkorallien puolelta.

Sordo on hoitanut loistavasti oman tonttinsa Hyundain kolmosautossa, vaikka hän on ajanut viime vuodet vain valikoiduissa kisoissa. Tämä taktiikka on taannut sen, että Sordolle on ollut tarjolla loistava lähtöpaikka hänelle sopivissa sorakisoissa. Ja kun on tullut konkarin vuoro hypätä kuskin paikalle, hän on tehnyt tehtävänsä ja tuonut Hyundaille pisteitä valmistajien MM-sarjaan.

Juuri tämän takia Hyundai haluaa pitää kiinni kuljettajasta, Marca kertoo. Hyundai saavutti valmistajien maailmanmestaruuden 2019 ja 2020, ja molempina vuosina Sordo onnistui voittamaan osakilpailun.

Kahdeksan osakilpailun ohjelma tarkoittaa sitä, että Hyundai tarvitsee Sordon rinnalle kolmosautoon myös toisen kuljettajan ensi kaudeksi. Vuoden 2023 kilpailukalenteria ei ole vielä julkistettu, mutta suunnitelmissa on 14 osakilpailun kausi.

Hyundailta on avoinna myös Tänakin jättämä paikka, joten Saksassa pääkallopaikkaansa pitävä tiimin puhelinlinjat käyvät varmasti kuumina, kun managerit yrittävät neuvotella kuljettajilleen tehdastiimipaikkaa.