Päättyneellä MM-rallikaudella WRC2-luokassa Sami Pajarin jälkeen toiseksi sijoittunut ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg on siirtymässä Toyotalle.

Italialainen rallibloggaaja Andrea Gambardella julkaisi jo sosiaalisen median kanavillaan uutisen, jonka mukaan Solberg ajaisi ensi vuonna paitsi täyden WRC2-sarjan Toyotan Rally2-autolla myös kaksi tai kolme myöhemmin päätettävää MM-osakilpailua pääluokan Rally1-autolla.

Toyota ei ole WRC2-luokassa mukana niin sanotusti tehdastiiminä, vaan sen autoja ajattavat yksityistiimit. Ensi kaudeksi pääluokkaan nousevan Pajarin ajatti mestariksi Printsport, ja tiettävästi myös Solberg siirtyy ensi kaudeksi juuri kyseiseen suomalaistiimiin.

Dirtfish-sivuston tämänpäiväisessä artikkelissa nimittäin kerrottiin alun perin, että Solberg olisi tänään tiedottanut kilpailevansa ensi kaudella Printsportin kanssa Toyotalla, mutta kyseinen kohta on sittemmin poistettu, todennäköisesti siksi, että asian tiedottamista on siirretty myöhäisempään ajankohtaan.

Kaksi edellistä kautta Solberg, 23, kilpaili Skodan Rally2-autolla saksalaisen Toksportin ajattamana. Hän kertoi ensi kauden vaihtoehdoistaan aiemmin tänä syksynä muun muassa Motorsportin haastattelussa.

– En usko, että 2025 näyttää kovin paljon erilaiselta kuin se, mitä minulla on nyt. Unelmani on ajaa Rally1-autolla. Se taitaa olla vaikeaa, mutta ei sitä koskaan tiedä.

Monet veivät Solbergia vielä tuolloin ensi kaudeksi M-Sportille juuri Rally1-auton rattiin, mutta hänen omien lausuntojensa perusteella Toyota vaikutti alun alkaenkin todennäköisemmältä kohteelta.

– Jos mietin tulevaisuuttani lyhyellä tähtäimellä, se (Rally1-sopimus M-Sportille) olisi houkuttelevaa, mutta unelmani on pysyä MM-sarjassa pitkään, enkä halua tehdä samaa virhettä kuin tein viimeksi Hyundain kanssa.

Tällä Solberg viittaa kauteen 2022, jonka hän ajoi melkein kokonaan Hyundain tehdastiimissä pääluokan kalustolla. Kauden kolmanneksi viimeisen osakilpailun jälkeen Hyundai kuitenkin kertoi Solbergille purkaneensa sopimuksen, joka tiettävästi olisi ollut kaksivuotinen.

– Sen jälkeen sitä on erittäin varovainen kaikissa päätöksissä.

– Olen yksi nuorimmista kuljettajista, mutta tämä on iso askel urallani, ja haluan olla varma, että teen tällä kertaa oikean päätöksen. Minulla on mielestäni erittäin hyviä vaihtoehtoja WRC2:ssa, ja olen erittäin onnellinen siitä, mitä minulle on tarjottu.