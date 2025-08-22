Rallin maailmanmestarin tilanne ratkesi

Maailmanmestari Thierry Neuville vahvistaa jatkavansa Hyundai-kuljettajana rallin MM-sarjassa myös ensi kaudella.

Neuville kertoo asiasta uutistoimisto Belgalle. Tuleva sesonki on belgialaiselle jo 13. Hyundailla. Hän aloitti tallissa vuonna 2014.

Neuvillen jatkaminen oli pitkälti kiinni siitä, pysyykö Hyundai MM-sarjassa myös ensi vuonna. Eteläkorealaistalli vahvisti jatkonsa heinäkuun lopussa.

– Pysyn uskollisena ja ajan tallissa täyden kauden, Neuville sanoo.

37-vuotias Neuville voitti maallmanmestaruuden viime kaudella. Hänestä tuli ensimmäinen belgialainen MM-sarjan voittaja.

Kuluva kausi on ollut haastava. Hallitseva mestari on pistetaulukossa vasta viidentenä. MM-sarjan uuden rengasvalmistajan tuomat ongelmat ovat iskeneet Neuvilleen kovaa.

– Vuosi 2025 on ollut toistaiseksi painajainen. En osaa selittää sitä. Kaikilla on ollut tavallista enemmän rengasrikkoja, mutta minulla niitä on ollut vielä tuplasti. Vuonna 2024 olin kuljettaja, jolla oli vähiten rengasrikkoja, nyt tilanne on päinvastainen, Neuville tilittää.

Rallin MM-sarja jatkuu Paraguayssa elokuun lopussa.