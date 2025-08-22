Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

Rallin maailmanmestarin tilanne ratkesi

29.12907527
Thierry Neuville.
Julkaistu 22.08.2025 12:07
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Maailmanmestari Thierry Neuville vahvistaa jatkavansa Hyundai-kuljettajana rallin MM-sarjassa myös ensi kaudella.

Neuville kertoo asiasta uutistoimisto Belgalle. Tuleva sesonki on belgialaiselle jo 13. Hyundailla. Hän aloitti tallissa vuonna 2014. 

Neuvillen jatkaminen oli pitkälti kiinni siitä, pysyykö Hyundai MM-sarjassa myös ensi vuonna. Eteläkorealaistalli vahvisti jatkonsa heinäkuun lopussa

– Pysyn uskollisena ja ajan tallissa täyden kauden, Neuville sanoo. 

37-vuotias Neuville voitti maallmanmestaruuden viime kaudella. Hänestä tuli ensimmäinen belgialainen MM-sarjan voittaja. 

Kuluva kausi on ollut haastava. Hallitseva mestari on pistetaulukossa vasta viidentenä. MM-sarjan uuden rengasvalmistajan tuomat ongelmat ovat iskeneet Neuvilleen kovaa.

– Vuosi 2025 on ollut toistaiseksi painajainen. En osaa selittää sitä. Kaikilla on ollut tavallista enemmän rengasrikkoja, mutta minulla niitä on ollut vielä tuplasti. Vuonna 2024 olin kuljettaja, jolla oli vähiten rengasrikkoja, nyt tilanne on päinvastainen, Neuville tilittää.

Rallin MM-sarja jatkuu Paraguayssa elokuun lopussa.

Lisää aiheesta:

Rallitähti Thierry Neuvilleltä kysyttiin valtava kysymysThierry Neuville latasi karun arvion rallin MM-sarjan uusista renkaistaMM-rallitähti Thierry Neuville solmi jatkosopimuksenMM-rallitähden tulevaisuudesta kiertää kovia huhuja – näin Dani Sordo vastaa väitteisiinMM-rallitähdeltä paljastus jatkosuunnitelmistaan: "Sen jälkeen saatan olla rallin Alonso"Rallin MM-sarjan voittanut Hyundai vahvisti kuskikaksikkonsa ensi kaudelle
MM-ralliThierry NeuvilleMoottoriurheiluUrheiluRalli

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli