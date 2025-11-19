



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



"Superkausi" SM-liigaan? Nousuehdokas lataa hurjan lupauksen 2:27 Joensuun Kiekko-Pojat tähtää tosissaan SM-liigaan – "Valmiita vaikka heti ensi kaudesta" Julkaistu 19.11.2025 05:56 Jere Hultin, Joensuu jere.hultin@mtv.fi Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Mestiksessä pelaava Joensuun Kiekko-Pojat on valmis hyppäämään SM-liigaan jo ensi kaudeksi, jos keskusteluissa ollut malli tulevan kauden "superliigasta" toteutuu. Suomalaisen jääkiekkoilun ykköspuheenaiheena on läpi syksyn pyörinyt SM-liigan ja Suomi-kiekon sarjajärjestelmäuudistus. Marraskuun aikana asiat ovat ottaneet harppauksia eteenpäin ja SM-liigaseurojen on määrä äänestää tulevasta sarjajärjestelmästä ensi viikon torstaina. Neuvottelupöydällä on ensisijaisesti olleet 12+10 joukkueen ja 14+10 joukkueen kaksiportaiset sarjamallit, joiden molemmat sarjatasot toimisivat SM-liigan alaisuudessa. SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kertoi viime viikolla MTV Urheilulle, että SM-liigaseurojen viimeviikkoinen kokous sujui erinomaisesti ja 12+10 joukkueen sarjamalli näyttäisi tällä hetkellä saavan eniten kannatusta. Lue myös: SM-liigassa jytisee: Tästä sarjamallista puhutaan nyt Mestiksessä kovimpaan ääneen omista SM-liigatavoitteistaan ovat puhuneet Jokerit, Kiekko-Pojat ja TUTO. JoKP:n omistaja ja manageri Jaakko Lipponen toivoo, että SM-liiga karsii tuntuvasti joukkuemäärää ja mahdollistaa suorat nousut ja putoamiset sarjatasojen välillä.





– Mehän olemme alusta asti sanoneet, että 10+10 olisi paras, mutta kakkosvaihtoehtona 12+10 on hyvä myös. Ehdottomasti suora putoaminen ja nousu. Sitten vielä toiseksi viimeisen ja toiseksi parhaan karsintasarjakin, Lipponen kertoo MTV Urheilulle.

– Ja jos on A- ja B-liiga, niin B-liigastakin myös sinne seuraavalle tasolle karsinta ja putoaminen on ihan ehdoton, että saadaan urheilu keskiöön, että saadaan kilpailua ja sarjat avoimiksi.

– Se on ihan ehdoton, ettei ole pelkästään karsintasarjaa. Ja niin kuin sanoin äsken, niin sen jälkeen vielä karsinnatkin. Tässä on Ruotsissa niin hyviä esimerkkejä. Tietääkseni ei ole viimeiseen 15 vuoteen yksikään ruotsalainen pääsarjaseura mennyt konkurssiin, vaikka on pudonnut alemmas. Päinvastoin se on seuraavana vuonna lyönyt karsintarahoilla isommankin pelaajabudjetin ja lähteneet tavoittelemaan nousua. Tästä on hyviä malleja, niin miksei niitä ottaisi Suomeen.

MTV Urheilun tietojen mukaan uudistyön loppusuoralla esiin on tullut ehdotus myös järisyttävästä siirtymäkaudesta, jossa nostettaisiin mukaan jo nykyisiä Mestis-seuroja. Lopulta 12+10 sarjojen joukkueet määräytyisivät urheilullisin perustein siirtymäkauden päätteeksi.

Lipponen painottaa, että jos vastaavanlainen siirtymäkausi toteutuisi, olisi Kiekko-Pojat valmis hyppäämään mukaan jo heti ensi kaudeksi.

– Jos tällaisia tulee, niin Kiekko-Pojat on sanonut sen aikaisemminkin, että Kiekko-Pojat on valmiita vaikka heti ensikaudesta asti pelaamaan SM-liigaa, jos se sitä vaatii. Jos se mahdollisuus tulee, niin ei Kiekko-Pojat siinä vaiheessa sano enää ei, Lipponen sanoo.

Järisyttävä suunnitelma on herättänyt keskustelua Mestis-seurojen keskuudessa. Osalle mahdollinen tilaisuus tulisi liian nopealla aikataululla, mutta JoKP:n kohdalla tilanne on toinen.

Lipponen painottaa, että JoKP:lla on taloudelliset edellytykset pelata ensi kaudella SM-liigassa, vaikka hyppy sarjatasojen välillä onkin moneltakin osalta valtava.

– Kovallehan tuo kuulostaa, jos olen rehellinen. Toki en voi muiden puolesta sanoa kuin oman seuran puolesta. Me kyllä siihen kelkkaan pystytään hyppäämään mukaan.

– Aina on uhkakuvia, kun hypätään suurempaan ja uuteen. Järki pitää pitää mielessä. Hyvin me ollaan jo useampi vuosi rakennettu tätä. Ei todellakaan hypätä mihinkään, mihin ei tiedetä, että ollaan hyppäämässä.

Seuraomistajatkin ovat tarvittaessa valmiita avaamaan kukkaronnyörejään entisestään.

– Onhan sielläkin käyty niitä keskusteluita omistajien kesken. Ei tässä muuten höpöteltäisi jonninjoutavia, Lipponen myhäilee.

SM-liigasuunnitelma hyvällä mallilla

Lipposen mukaan Kiekko-Pojat on rakentanut jo useamman vuoden ajan SM-liigasuunnitelmiaan. Viime vuodet seurassa on tehty rutkasti töitä, jotta Joensuussa voitaisiin pelata lähitulevaisuudessa SM-liigakiekkoa.

Vuosien varrella JoKP on kasvattanut askel askeleltaan kumppani- ja omistajaverkostoaan lähemmäksi liigatasoa.

– Kumppaniverkostomme on kasvanut ja omistajaverkosto on kasvanut tosi hyvin tässä. Silloin kuin tämä seura ostettiin 4-5 vuotta sitten, niin seuralla oli ehkä 150 sponsoria ja nyt on vajaa 600 sponsoria. Niin kyllähän tämä on kasvanut todella isoksi Mestis-tasolla, Lipponen sanoo.

Yksi askel kohti SM-liigaunelman toteutumista nähtiin hiljattain, kun JoKP:n kotiareena remontoitiin uuteen uskoon. Nyt joukkueen noin 4 000 katsojaa vetävä areena on liigakelpoinen.

Uudistettu areena on tuonut mukanaan myös uusia bisnesmahdollisuuksia.

– Meillä on kymmenen aitiota. Omistajat ja hallitus rahoitimme tämän aitiomaailman. Tämä on ollut hyvä lisä. Toki tapahtumia pitää saada muitakin kuin jääkiekkopelejä. Niitä on tulossa ja toivottavasti tulee lisää. Se mahdollistaa meille muitakin liiketoimintoja. Niitä muutenkin suunnitellaan, Lipponen kertoo.

Joensuun Kiekko-Pojat keikkuu tällä hetkellä Mestiksen kärkipaikalla.Tomi Natri /All Over Press

Joensuu ja Pohjois-Karjala ei olisi SM-liigassa missään nimessä sarjan pienin talousalue. Lipponen kutsuu silmäteräänsä Pohjois-Karjalan tunnetuimmaksi urheilubrändiksi. Vajaan 80 000 asukkaan Joensuussa riittää potentiaalia liigapaikkakunnaksi, lähes tuplasti väkirikkaammasta seutukunnasta puhumattakaan.

– Paljonhan täällä on pääsarjaseuroja. Joensuu on urheilukaupunki. Jos verrataan muihin liigapaikkakuntiin, niin onkohan siellä viisi tai kuusi talousalueena pienempääkin. Kyllähän siellä hyvä vastaanotto on. Ei se siitä jää kiinni.