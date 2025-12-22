Ensi kaudella mahdollisesti jääkiekon Liigaan palaava Jokerit kiinnostaa myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Tuore kysely kertoo, että yli puolet suomalaisista jääkiekon seuraajista pitää Jokerien uutta tulemista mielenkiintoisena ilmiönä.
Bondata Researchin marraskuisessa tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suhtautumista Jokerien asemaan kotimaisessa huippukiekossa.
Kyselyyn vastasi noin tuhat jääkiekkoa seuraavaa suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa. Vastanneista 64 prosenttia uskoi, että Jokereiden nousu lisää SM-liigan vetovoimaa ja kasvattaa markkina-arvoa. Jokerit on vetänyt hyvin väkeä katsomoihin jo Mestiksessä.
Jokerit on anonut liigalisenssiä ensi kaudeksi, jolloin Liigan siirtymäkaudella pelaa 18 joukkuetta. Jokerit sai mahdollisuuden Liigaan pääsystä Mestiksen viime kauden mestarina.
Kaudesta 2027–2028 lähtien ylemmässä sarjassa pelaa 14 joukkuetta ja alemmassa 10 joukkuetta.