TUTOn seurapomolta isoja kysymyksiä SM-liigan suuntaan – painava huomio lisenssiprosessista: "Mitä se tarkoittaa?"

– Kysymys kuuluu, että jos on olemassa tilanne, että olisi 16 liigalisenssiä ja osakeyhtiön osaketta, niin mitä tapahtuisi sille osakkeelle, jos joku joutuisi paikastaan luopumaan? Tässä on paljon avoimia kysymyksiä, joihin saamme toivottavasti vastauksia, kun lisenssiprosessi etenee, Hollmén sanoo.

– Mielenkiintoista nähdä, mitä se tarkoittaa. Onko samalla tavalla kuin Mestiksessä, että jokainen joukkue hakee joka vuosi lisenssiä ja lisenssiehtojen täytyy täyttyä? Onko Liigan puolella samalla tavalla vai onko se niin, että olemassa olevat liigajoukkueet voivat menestyksellisesti, taloudellisesti tai juniorituotannon osalta olla hyvin huonossa kunnossa, mutta he saavat jatkaa? Ja uuden tulijan täytyy olla edustuskelpoinen kaikilla mittareilla? Se on mielenkiintoinen tilanne. Toivottavasti saamme vastauksia siihen.

– Hyppäys on valtava. Jos toisaalta miettii, että nykyisen tv-sopimuksen kautta tuleva rahoitus on aika toisenlainen, mitä se on Mestiksessä. Niissä summissa on desimaalipilkku toisessa kohtaa. Kulupuolta tulee automaattisesti ja pelaajabudjetti ja muut ovat tietysti toisenlaiset, mutta myös tulovirtaa on toisella tavalla, Hollmén pohtii.