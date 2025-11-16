Jääkiekon SM-liigan siirtyminen 12+10 joukkueen sarjamalliin voi MTV Urheilun tietojen mukaan tapahtua yllättävällä tavalla.

Tuore tieto loppusuorallaan olevasta sarjauudistustyöstä kertoo, että SM-liiga suunnittelee nostavansa joukon Mestis-seuroja mukaan pääsarjaan jo tulevalla kaudella.

SM-liigan on määrä siirtyä uuteen kaksiportaiseen 12+10 joukkueen sarjamalliin kaudesta 2027–28 alkaen. Uudessa ehdotuksessa osalla nykyisistä Mestis-seuroista olisi mahdollisuus päästä mukaan siirtymäkaudelle, siis jo ensi kaudeksi.

Jos ehdotus menee läpi, SM-liigassa saatetaan tulevalla kaudella nähdä Jokereiden lisäksi muitakin Mestis-seuroja. Siirtymäkauden avulla seurat jaettaisiin seuraavaksi sesongiksi 12 joukkueen ylempään ja 10 joukkueen alempaan sarjatasoon.

– Kuulostaa erittäin houkuttelevalta. Siinä varmasti tulisi kautta aikain kausi Liigaan, MTV Urheilun asiantuntija sanoo.