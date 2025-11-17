



Miltä ehdotus Mestis-joukkueilla laajennetusta siirtymäkaudesta kuulostaa?

Mitkä ovat sarjauudistuksessa teidän seuranne kannalta olennaisia asioita?

Näin seurojen johtohenkilöt vastasivat.

Kokkolan Hermes, puheenjohtaja Petri Torkinlampi

1) Suorista nousuista taidettiin tulla Mestis-seurojen osalta uloskin jo. Elämme sen viimeisen virallisen tiedon mukaan, mikä meille on annettu. Sen mukaan kaksiportainen sarjajärjestelmä on tulossa.

2) Viimeisin virallinen tieto on, että ensi vuonna pelataan (nykyiseen tapaan) ja sen mukaan mennään, ja minusta se on ihan ok ratkaisu. Siitä on keskusteltu ja täytyyhän Mestis-seuroillakin olla aikaa valmistautua. On paljon asioita, joihin jokaisen täytyy reagoida – paitsi Jokerien. Ei ole tiedossa edes minkäänlaisia kriteereitä.

3) Olemme kertoneet ennenkin, että kunhan saadaan lopullinen vastaus mallista, niin sen mukaan lähdetään toimimaan. Kun ei siitä ole tiedetty vielä, mitään valtavan suuria liikkeitäkään ei ole tehty. Näemme itsemme mukana B-sarjassa. Se on täysin mahdollista.

Iisalmen Peli-Karhut, puheenjohtaja Mika Salonen

1) Varmasti se on oikea malli. Ennen kaikkea suora nousu ja suora putoaminen. Se on minun mielestäni kriittisin juttu, on se sitten 14+10 tai 12+10 joukkueen sarja.

2) Luin siitä ensimmäisen kerran edellispäivänä. Emme ole siitä kerenneet jutella vielä millään tavalla. Kunhan nyt saisi jotain faktatietoa, niin sitten olisi vähän helpompi kertoa, mitä mieltä olemme.

3) Tietysti se ensimmäisenä, mitkä ovat joukkuemäärät. Sitten suora nousu ja lasku. Ja pitää myös tietää, mitä tapahtuu muille joukkueille, jotka eivät ole A:ssa tai B:ssä mukana. Sitä on yritetty kysellä, mutta ei siihen kellään ole vielä vastausta olemassa.

Vuoden 2024 Mestis-voittaja IPK oli myös viime vuonna sarjan finaalissa.Tomi Natri /All Over Press

Imatran Ketterä, puheenjohtaja Carlo Grünn

1) Se, että sarjauudistusta ajetaan paremman Suomi-kiekon eteen, kuulostaa tietenkin hyvältä. Samoin malli, joita on pyöritelty – 14+10 ja 12+10 – kuulostaa myös ihan hyvältä. Jos ollaan Ketteränä oltu hiljaa tai emme ole antaneet kommenttia ulos, se johtuu ehkä enemmän siitä, että puolitoista viikkoa pitäisi vielä malttaa ja sitten tiedetään kaikki organisaatiot ja joukkueet, mitä kohti tässä lähdetään.

2) Jos ensi kaudella on jo mahdollinen siirtymä, Ketterä menee tietenkin sen mukaan. Totta kai me laskemme, että olemme 22 parhaan joukkueen joukossa Suomessa. Ihan hirveän määrän töitä se aiheuttaisi ainakin, mutta se, mitä päätetään, otetaan vastaan. Sitä mukaa jatketaan työtä, että ansaitsemme paikan siellä. Toki toivoisin myös sitä, että seuroja ei liian tiukoilla deadlineilla ajettaisi ahdinkoon, vaan että se olisi joka seuralle realistinen homma.

3) Ketterän kannalta on positiivista, että meillä on mahdollisuus nousta Suomen pääsarjaan pelaamaan jääkiekkoa. Se, että siellä on suorat nousut ja putoamiset, niin sitähän tässä kaikki ovat toitottaneet jo vuosia, että pitää olla rehellisesti avoimet sarjat. Totta kai sivussa mietitään myös bisnestä, ja varmasti se sitä tulee A-sarjassa olemaankin, miksei B-sarjassakin kärkijoukkueilta.

Helsingin Jokerit, puheenjohtaja Mikko Saarni

1) Se kuulostaa hyvältä. Se, että kavennetaan joukkuemäärää ja tuodaan nousut ja laskut, niin se on juuri se, mitä on toivottukin.

2) Tietysti Jokereilla on ollut valmius siirtyä Liigaan sitten, kun se on mahdollista. Tarvittaessa nopeallakin aikataululla, mutta odotetaan nyt rauhassa lopulliset päätökset.

3) Mielestäni lopputulos on tärkeintä sekä meidän seuramme että suomalaisen jääkiekon kannalta, että lopullinen sarjamalli palvelee kokonaisuutta.

Tomi Natri /All Over Press

Helsingin Jokerit ja Joensuun Kiekko-Pojat ovat lähimpänä tarttumassa tarjolla oleviin SM-liigapaikkoihin, jos tilaisuus tulee.

KeuPa HT, Keuruu, puheenjohtaja Outi Jämsä

1) Työtä on pakko tehdä, että Suomen jääkiekko tästä lähtisi elpymään. Se vaatii raakaa uudistusta ja se on nyt tällä hetkellä ainoa vaihtoehto. Siihen pitää sitten tyytyä ja tunnustaa realiteetit.

2) Se kuulostaa ihan liian nopealta, jos ajattelee, että ensi kausi olisi jo siirtymäkausi. Ei se taida olla oikein mitenkään mahdollista aikataulullisesti. Se vaatii kuitenkin rahallista panostusta eivätkä kaikki ole siihen varautuneet. Osa tietysti voi olla.

3) Niitä mahdollisuuksia ja uhkia on kartoitettu jo pidemmän aikaa. Täytetty kaiken maailman blanketteja ja lähetetty niitä liittoon. Pitäisi olla rahaa, katsojia ja olosuhteet kunnossa. Halli, joka vetää vähintään 4 000 henkeä. Eihän se ole tällä hetkellä meidän osaltamme mitenkään mahdollista. Se on vain myönnettävä.

Se on Suomen jääkiekon tulevaisuuden kannalta tärkein juttu, kun nämä saadaan selväksi, että mitä sillä kolmannella tasolla sitten on ja miten sitä tuetaan. Näivettyykö se Suomi-sarjaksi, että sinne ei saada pelaajia, koska ei ole varaa maksaa? Ja mihin sitten maakunnan kaikki kehityskelpoiset pelaajat lähtevät? Lähtevätkö ne ulkomaille? Siitä minä olen huolissani.

Joensuun Kiekko-Pojat, omistaja/manageri Jaakko Lipponen

1) Ehdottomasti suora putoaminen ja suora nousu. Sitten vielä toiseksi viimeisen ja toiseksi parhaan välille karsintasarjakin. Ja jos on A- ja B-liiga, niin B-liigasta vielä seuraavallekin tasolle karsinta ja putoaminen on ihan ehdoton, että saadaan urheilu keskiöön ja tulee kilpailua ja sarjat avoimiksi.

2) Jos tällainen tulee, niin Kiekko-Pojat on sanonut sen aikaisemminkin, niin kyllä JoKP on valmiina, vaikka heti ensi kaudesta asti pelaamaan SM-liigaa, jos se sitä vaatii. Ollaan tähän jo valmistauduttu jo pidemmän aikaa ja käyty varmaan jo 2-3 vuotta sitten jo ensimmäisiä keskusteluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Kumppaniverkostomme ja omistajaverkostomme ovat kasvaneet tosi hyvin tässä. Kyllä jos se mahdollisuus tulee, niin ei Kiekko-Pojat siinä vaiheessa sano ei.

3) Järki pitää pitää mielessä. Kun uuteen mennään, niin aina siellä on uhkakuvia. Hyvin me ollaan jo useampi vuosi rakennettu tätä. Ei todellakaan hypätä mihinkään, mihin ei tiedetä, että ollaan hyppäämässä.

Kiekko-Vantaa, puheenjohtaja Anssi Aura

Anssi Aura kommentoi asiaa myös Mestis-seurojen yhteisen Sarjaseurat ry:n puheenjohtajana.

1) Joukkuemäärä, rakenne ja Liigan sateenvarjon alla toimiminen sekä suora nousu ja putoaminen ovat meidän keskeiset tavoitteemme tälle uudistukselle olleet, jotka toimme jo viime viikolla esiin. Sarjaseurat ry:n puolesta nämä ovat erittäin tervetulleita uudistuksia.

2) Näen sen Mestis-seurojen enemmistön näkökulmasta pikkaisen nopeana. Siirtyminen tulee yksinkertaisesti liian nopeasti. Pitäisi varmistaa myös Mestis-seurojen oikeusturvan kannalta se, että on aikaa valmistautua tuleviin muutoksiin. Jos nykyisestä kymmenen joukkueen Mestiksestä nappaistaisiin esimerkiksi kolme seuraa Liigaan, vaikka nyt tällaisen esitetyn hakumenetelmän kautta, niin mikä on Mestiksen kyvykkyys toimia sarjana? Minun näkemykseni mukaan sellaista kyvykkyyttä ei ole. Se ei ole kiinnostava silloin. Se olisi aika kylmä viesti niille seuroille, jotka eivät kerkeä tähän junaan mukaan. Se pahimmillaan romuttaisi niiden seurojen toiminnan kokonaan.

3) Näkisin järkevänä, että Liigan ja liiton välillä käytäisiin edelleen neuvotteluita, noudatetaan nykyisiä sopimuksia ja tehdään aidosti mahdolliseksi suuremmalle osalle Mestis-seuroista taistella Liiga-paikasta. Silloin se tarkoittaisi, että vielä ensi kaudelle ei pitäisi Mestis-seuroja houkutella mukaan.

Kiekko-Vantaa kaipaa lisätietoa sarjauudistuksen jälkeisen Mestiksen elinvoimaisuudesta.Jaakko Stenroos/All Over Press

Pyry Hockey, Nokia, toimitusjohtaja Pekka Palonen

1) Se on Mestiksen yleinenkin kanta, että kannatamme tuota joukkuemäärää sekä suoraa nousua ja putoamista. Mutta keskustelusta unohtuu koko ajan se, mikä on sen alapuolelle jäävän sarjan kohtalo. Sekin on yksi mielenkiintoinen asia, että miten siitä saadaan elinvoimainen, jos siihen jäisi nykyisestä Mestiksestä neljä joukkuetta. Miten siitäkin saataisiin vielä kilpailullinen sarja?

2) Totta kai mieluummin nopeammin kuin hitaammin. Pääasia olisi, että tulisi mahdollisimman nopeasti jotain päätöksiä, jotta tiedettäisiin, mitä jatkossa tapahtuu. Tämä tässä huonoin tilanne on, että ei tiedetä, millä panoksilla ensi kautta pelataan, ja mitä se käytännössä vaatisi, että B-liigaa pystytään pelaamaan.

3) Millä kriteereillä tähän nyt B-liigaksi kutsuttuun sarjaan pääsee ja millä siellä voi pelata? Se nyt on yksi meidän kannaltamme erittäin oleellinen kysymys. Toinen on se, että mikä on seuraava (kolmas) sarjaporras ja millainen siitä muodostuu.

Rovaniemen Kiekko, puheenjohtaja Pertti Heikkilä

– Olemme ottaneet kantaa Sarjaseurat ry:n kautta parisen viikkoa sitten. Olemme sitä kautta pyrkineet tukemaan Liigaa tekemään ratkaisuja. Emme lähde spekuloimaan. Odotetaan ihan rauhassa niitä Liigan yhtiökokouksen tuotoksia.

TUTO Hockey, Turku, puheenjohtaja Tuomas Haanpää

1) Kokonaisuus näyttää todella hyvälle. Muutokset ovat merkittäviä sekä Liigalle että Mestikselle. Sitten taas suora nousu ja putoaminen tuovat urheilullisuuden ja aidon kilpailun keskiöön kaikissa sarjoissa. Sitä kautta tuote tulee olemaan parempi ja ennen kaikkea urheilu tulee olemaan parempaa.

2) Nythän on tietysti hirveästi kaikenlaisia spekulaatioita siitä, että millainen siirtymäkausi on. Mitään virallista ei ole kuultu niistä, joten niihin on sinällään vaikea ottaa kantaa, mutta suhtaudutaan nyt avoimesti kaikkiin ehdotuksiin, jotka tulevat pöydälle. Odotellaan nyt vielä, että saadaan konkretiaa tähän.

3) Kaiken kaikkiaan viime viikkojen etenemiset ovat olleet tosi positiivisia ja vievät asiaa oikeaan suuntaan. On tärkeää, että joukkuemäärä pysyy noin 20–22 joukkueessa tällä järjestelyllä. Suora nousu ja suora putoaminen on yhtä tärkeä elementti, koska se takaa, että vaihtuvuutta ja rotaatiota tulee joka vuosi. Se tulee myös pitämään näiden kahden sarjan tasoerot järkevinä eikä nykyistä tilannetta pääse enää koskaan syntymään. Toki myös se on tärkeää, mihin huippukiekon yhteisiä resursseja kohdennetaan ja minne.

Sellainen käsitys minulla on, että voi olla aika luottavainen, että siinä ryhmässä, jossa näitä mietitään, sieltä tulee ihan oikeanlaisia asioita ulos.

TUTO on Jokerien ja Joensuun Kiekko-Poikien lisäksi kolmas liigakokemusta omaavista Mestis-seuroista.Jaakko Stenroos/All Over Press