Tämä seura haluaa nyt SM-liigaan: "Panostettu 20 miljoonaa"

Maanantaina julkisuuteen noussut SM-liigan mahdollinen konferenssimuotoinen uudistus lyö painetta Mestis-seurojen suuntaan. Joensuun Kiekko-Poikien omistaja ja manageri Jaakko Lipponen linjaa, että seuran olisi pakko olla mukana esitetyssä pääsarjamallissa.

Suurseurojen HIFK:n, Jokereiden, TPS:n ja Tapparan vetämän ryhmittymän uudesta esityksestä uutisoitiin eilen. Tuoreimmassa hahmotelmassa SM-liiga jaettaisiin kahteen konferenssiin maantieteellisin perustein.

Erityisen merkittävää uusimmassa ehdotuksessa on, että joukkueita olisi pääsarjassa jopa 18. Kun Jokerit ottaisi yhden paikan, jäisi jakoon vielä toinen.

Muutama Mestis-seura on viime vuosien aikana kertonut liiga-aikeistaan. Tähän joukkoon kuuluvat ainakin RoKi, TUTO ja Joensuun Kiekko-Pojat.

MTV Urheilu tavoitti Kiekko-Poikien omistajan Jaakko Lipposen, joka linjaa nyt konkreettisesti, että tuoreimman mallin toteutuessa JoKP haluaa olla se 18. joukkue.

– Kyllä se on meidän tavoite. Toivottavasti tulevan kauden jälkeen olisi mahdollista pelata (SM-liigaa), Lipponen sanoo.

Kiekko-Pojat pääsi viime joulukuussa uudistettuun Mehtimäen jäähalliin. Lipponen vakuuttaa, että uudenkarhea areena kestää vertailun liigahalleihin.

Joensuulaisseura teki halliuudistuksen myötä kovan kasvun. Seuran liikevaihto nousi päättyneellä kaudella yli 600 000 euroa aiemmasta reilusta 800 000 eurosta.

– Se on kyllä aika harvinaista suomalaisessa urheilussa. Kyllä me ollaan valmiita. Joensuu kestää talousalueenakin vertailun. Tiedän kyllä, että Liiga on eri juttu, mutta miksi se ei täällä toimisi, kun muualla toimii, Lipponen jatkaa.

Lipponen kertoo seuran tehneen hiljattain myös rekrytointipanostuksia toimistohenkilökunnan puolelle, erityisesti SM-liigatulevaisuutta ja seuran nopeaa kasvua silmällä pitäen.

– Virallisia uutisia kaivataan. Kaikkihan ei sormia näpsäyttämällä muutu. Tässä vaiheessa ei ole mitään virallista lupausta tai keskusteluja käyty, Lipponen viittaa uusimpaan sarjahahmotelmaan.

Mikäli kohuttu uudistus toteutuisi, tarkoittaisi se vääjäämättä nykymuotoisen Mestiksen kuoliniskua. Lipponen korostaakin, että konferenssimalli olisi se juna, johon JoKP:n on päästävä mukaan.

– Onhan se ihan ehdottoman tärkeää meidän kannalta. Se on ihan pakko. Täällä on panostettu uuteen halliin 20 miljoonaa.

– Haluan kyllä vielä sen nostaa, että (jos uudistus toteutuu), niin sitten vaaditaan Jääkiekkoliitolta tai jostakin tukitoimia Mestiksen osalta. Halutaan mekin kuitenkin Suomeen kilpailulliset sarjat, Lipponen päättää.

Varovaista kiinnostusta muuallakin

Muissa spekulaatioissa esiin nostetuissa seuroissa ei liigaunelmasta puhuta yhtä isoin kirjaimin. Rovaniemeläisen RoKin varatoimitusjohtaja Janne Hyvärinen kertoo seuransa olevan kiinnostunut liigapaikasta, mutta vasta tulevaisuudessa.

– Kyllä me olemme sen julkisesti ilmaisseen jo jonkin aikaa sitten. Se on meillä isona tavoitteena päästä jonkun ajan päästä pelaamaan niin korkealla kuin rahkeet riittävät. Käytännössä se tarkoittaa liigapaikkaa, Hyvärinen vahvistaa.

Hyvärinen muistuttaa, että urheilullisesti sarjojen välinen tasoero on valtava, mikä nähtiin jo Jokerien nousuyrityksessä viime keväänä. Siksi RoKin nousuhaaveissa sarjajärjestelmän lopullinen muoto ratkaisee pitkälti sen, onko SM-liigapaikkaa mahdollista tavoitella.

– Tämänhetkiseen Liigaan meillä ei ole realistisia mahdollisuuksia päästä mukaan, mikäli nykymallilla jatketaan.

– Jos jonkinnäköistä laajentumista tai muuta muutosta on tulossa, silloin ollaan totta kai valmiudessa muutaman kauden sisällä, Hyvärinen jatkaa.

TUTO Hockeyn puheenjohtaja Tuomas Haanpää kertoo turkulaisten seuraavan niin ikään kiinnostuneena nyt käynnissä olevaa murrosta.

– Nämä nyt julki tulleet tiedot uudistuksesta ovat käsittääkseni vielä vahvistamattomia. Totta kai seuraamme prosessia mielenkiinnolla loppuun ja katsotaan, mitä sieltä tulee.

– TUTO on ollut mukana kaikissa liigalisenssiprosesseissa, joita on viime vuosina järjestetty, ja varmasti se tulee olemaan jatkossakin meidän politiikkamme. Tavoitteemme on pelata korkeimmalla sarjatasolla voimassa olevien sääntöjen puitteissa, Haanpää sanoo.