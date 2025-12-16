Suurella todennäköisyydellä SM-liigaan ensi kaudeksi palaava Jokerit on urheilujohtajan mukaan yllättävän valmis joukkueen rakentamisen tiimoilta. Olli-Pekka Yrjänheikki vastasi MTV Urheilun kysymyksiin Jokerien Pyry-ottelun erätauolla tiistaina.
Helsinkiläisseura sai vajaat kolme viikkoa sitten loistouutisia, kun SM-liigan yhtiökokouksessa päätettiin, että se voi viime kauden Mestis-mestarina hakea paikka SM-liigaan kaudeksi 2026–2027. Sittemmin Jokerit on ilmoittanut myös näin tekevänsä.
Viime viikkoina mediassa on uutisoitu useista Jokerien Liiga-hankinnoista. Muun muassa MTV Urheilu kertoi, että puolustaja Valtteri Pulli hyppää seuraan tulevalla sesongilla. Jokerit ei ole kuitenkaan vahvistanut näitä naarauksia.
Seuran urheilujohtajan Olli-Pekka Yrjänheikin mukaan vapaat pelaajat eivät ole päässeet vääntämään tilivipua pelaajaneuvotteluissa.
– Pelaajat on kiinnostuneita tulemaan meille. Meidän ei ole tarvinnut maksaa ylihintaa. Markkinahinta. Tuota ongelmaa meillä ei ole esiintynyt, Yrjänheikki sanoo MTV Urheilulle.
Miltä tuleva Liiga-joukkue tällä hetkellä näyttää?
– Meillä on joitakin paikkoja jäljellä. Olemme rehellisesti sanottuna pidemmällä (joukkueen rakentamisessa), kuin uskalsimme uskoa, siis tässä vaiheessa. Joitakin avainpaikkoja on jäljellä.
Minkä verran nykyisessä Mestis-joukkueessa on pelaajia, jotka jatkavat SM-liigaan?