Suorituspaineita sängyssä: Nämä asiat stressaavat miehiä – "Ei ole realistista"

Asia paljastuu Kaalimato.comin teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa herkkä siemensyöksy sekä erektio nousivat yleisimmiksi seksiin liittyviksi paineiksi suomalaismiesten parissa. Miehiltä kysyttiin, millaisia seksipaineita he kokevat tai ovat kokeneet. Herkästä siemensyöksystä stressasi 38 prosenttia miesvastaajista, erektio-ongelmien kanssa paini puolestaan 33 prosenttia miehistä.

– Erektioon liittyvistä haasteista puhutaan mediassa usein, mutta esimerkiksi herkkää siemensyöksyä koskevia avauksia on suhteessa vähän. Keskustelu aiheen ympärillä olisi kuitenkin tervetullutta, sillä se häivyttäisi turhaa stigmaa ja normalisoisi aihetta myös miesten keskuudessa, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo tiedotteessa.

Yhdynnän kestosta väärä mielikuva – "Ei ole realistista"

Seksuaaliterapeutti huomauttaa, että myös yhdynnän kesto on asia, josta miehillä on täysin vääristynyt kuva.

– Tutkimukset osoittavat, että yhdynnän keston keskiarvo yhdynnän aloittamisesta miehen siemensyöksyyn on noin yhdeksän minuuttia. Esimerkiksi pornosta voi saada virheellisen käsityksen, että miehen tulisi jaksaa tunnista toiseen, vaikka tämä ei ole realistista, Lavikainen muistuttaa.

Erään tutkimuksen mukaan keskiverto yhdyntää kestää 5,4 minuuttia. Tutkimustuloksista voi saada helpottavaa vahvistusta sille, ettei yhdyntä muillakaan tuntitolkulla kestä. Tilastojen sijaan tärkeämpää on kuitenkin se, riittääkö teidän yhdyntänne kesto juuri teille, on brittiläinen seksiasiantuntija Tracey Cox muistuttanut. Jos molemmat ovat tyytyväisiä, kaikki on hyvin.