Ukraina on aikeissa ostaa Ruotsilta 100–150 Jas Gripen E -hävittäjälentokonetta.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Linköpingissä.
Zelenskyin Ruotsiin kohdistuvan vierailun agendalla on ollut maiden välisen puolustusyhteistyön syventäminen.
Ukraina haluaa ostaa Ruotsilta 100–150 Gripen-hävittäjää. Kristerssonin mukaan maiden välillä on allekirjoitettu aiesopimus.
– Tämä on pitkän matkan alku, mutta se vie meidät askeleen lähemmäksi suurta vientikauppaa Saabille ja Ruotsille Ukrainan kanssa, Kristersson sanoi lehdistötilaisuudessa.
Jas 39 Gripen E on uusin versio Saabin kehittämästä ruotsalaisesta hävittäjästä. Mallissa on tehokkaampi moottori, pidempi toimintasäde ja edistyneempi tutka ja elektroniikka kuin aiemmissa versioissa.
– Tämä merkitsee suuria mahdollisuuksia Ukrainan tuleville ilmavoimille sekä Ruotsille ja ruotsalaiselle puolustusteollisuudelle, Kristersson totesi.
Zelenskyin mukaan Ukraina pyrkii saamaan hävittäjät käyttöönsä ensi vuonna.