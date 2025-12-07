Yhdysvaltain ja Ukrainan välisissä, Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta käydyissä keskusteluissa ei nähty läpimurtoa, kertoivat uutistoimisto AFP ja Kyiv Post.

Kolmipäiväiset neuvottelut päättyivät lauantaina. Kyiv Postille tuolloin puhuneen yhdysvaltalaisen diplomaattilähteen mukaan Miamissa ei myöskään nähty takapakin ottamista.

Osana kolmannen päivän kokousta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi soitti puhelun Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffille ja presidentti Donald Trumpin vävylle Jared Kushnerille. Zelenskyi kuvaili puhelua asiapitoiseksi ja rakentavaksi.