Zelenskyi: Tapaaminen Putinin kanssa edistäisi rauhaa "tehokkaimmin"

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa olisi nyt tehokkain tapa edistää rauhaa.

Ukrainan itsenäisyyspäivän puheessaan sunnuntaina Volodymyr Zelenskyi lupasi patistaa Venäjää rauhaan.

Seremoniaan Kiovassa osallistui myös Yhdysvaltain Ukrainan-erityislähettiläs Keith Kellogg. Lisäksi Kiovaan saapui sunnuntaina Kanadan pääministeri Mark Carney.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ei kuitenkaan näyttänyt vihreää valoa Vladimir Putinin ja Zelenskyin tapaamiselle lähiaikoina, kun hän puhui asiasta tänään julkaistussa NBC-kanavan erikoishaastattelussa. Hän jopa antoi ymmärtää, että Putin ei allekirjoittaisi rauhansopimusta Zelenskyin kanssa.

Hän sanoi, ettei Zelenskyillä olisi tällä hetkellä Ukrainan perustuslain mukaan toimivaltaa eikä hän voisi näin ollen allekirjoittaa rauhansopimusta. Kaikkien osapuolten pitäisi olla yhtä mieltä allekirjoittajan toimivallasta kun kyseessä on tärkeitä papereita, hän sanoi.

Lavrov kyseenalaisti Zelenskyin

Venäjä on aiemminkin kyseenalaistanut Zelenskyin toimivallan presidenttinä ja haluaa Ukrainaan vaalit. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista.

– Kun saavutamme vaiheen, jossa asiakirjoja on allekirjoitettava, kaikilla osapuolilla on oltava selvä yhteisymmärrys siitä, että allekirjoittajalla on toimivalta, hän sanoi.

– Ukrainan perustuslain mukaan herra Zelenskyi ei ole tällä hetkellä (toimivaltainen), hän sanoi.

Kun haastattelija kysyi Lavrovilta suoraan, eikö Putin tunnusta Zelenskyiä Ukrainan presidenttinä, Lavrov vastasi, että Putin ja Zelenskyi voivat tavata jossain vaiheessa, kunhan silloin ollaan valmiita sopimaan joistain konkreettisista asioista.

Trump onnitellut Zelenskyiä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump onnitteli Zelenskyiä Ukrainan itsenäisyyspäivän johdosta. Asia kävi ilmi Zelenskyin viestipalvelu X:ään sunnuntaina aamulla jakamasta kuvasta.

Zelenskyille osoitetussa viestissään Trump sanoi Yhdysvaltojen kunnioittavan ukrainalaisten taisteluita sekä uskovan maan tulevaisuuteen itsenäisenä valtiona.

Kiovaan matkustanut Kanadan pääministeri Mark Carney kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Kanadan tuki on horjumatonta.

– Olemme kanssanne joka askeleellanne taistelussanne itsemääräämisoikeutenne puolustamiseksi ja unelmienne toteuttamiseksi, sanoi Carney X:ssä julkaisemallaan videolla.

Norjalta ja Saksalta ilmatorjuntajärjestelmiä

Ukrainan itsenäisyyspäivänä Norja ja Saksa ilmoittivat aikovansa toimittaa Ukrainaan sen kipeästi kaipaamia ilmatorjuntajärjestelmiä. Ukrainaan toimitetaan kaksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää, vahvisti Norjan hallitus sunnuntaina.

Patriot on tehokas ilmatorjuntajärjestelmä, joka pystyy vastaamaan laajalla etäisyydellä muun muassa taktisiin ohjuksiin, joita tavanomaiset ilmatorjuntajärjestelmät eivät pysty tuhoamaan.

Järjestelmät ja ilmatorjuntaohjukset toimitetaan Saksasta. Yhdysvallat on luvannut korvata lahjoitetut järjestelmät, ja Norja on lupautunut tukemaan niiden rahallista korvaamista.

– Ilmatorjunta on kriittinen osa puolustusta. Nyt, yhdessä Saksan kanssa, me lisäämme ponnistelujamme, sanoo Norjan puolustusministeri Tore O. Sandvik tiedotteessa.

Aiemmin kesällä Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe sopivat yhteistyöstä Patriot-järjestelmien toimittamisessa Ukrainalle mahdollisimman pian.

Vance: Yhdysvallat saa rauhan aikaiseksi

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoi NBC:n erikoishaastattelussa silti uskovansa, että Yhdysvallat kykenee lopulta neuvottelemaan sopimuksen sodan lopettamiseksi Ukrainassa ongelmista huolimatta.

Erikoishaastattelussa hän sanoi myös, että Yhdysvaltojen mielestä sodan molemmat osapuolet ovat tehneet huomattavia myönnytyksiä viime viikkoina.

Vance väitti myös, että Trump on tehnyt enemmän kuin edeltäjänsä Joe Biden Venäjän painostamiseksi myös taloudellisesti.

Vancelta kysyttiin, onko hän vihastunut Venäjälle siitä, että maa iski torstaina yhdysvaltalaisen yrityksen omistamaan elektroniikkatehtaaseen Ukrainan länsiosassa, haavoittaen joitain sen työntekijöistä. Vance vastasi näin:

– En pidä siitä, mutta tämä on sotaa, ja siksi haluamme tappamisen loppuvan. - - Se, mikä minua vihastuttaa, on se, että tämä sota jatkuu, hän sanoi.

Ukraina sai vallattua takaisin kyliä

Ukraina sanoi sunnuntaina vallanneensa Venäjältä takaisin kolme kylää Donetskin alueella. Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyin mukaan ukrainalaiset saivat vallattua takaisin viime vuonna vallatun Mykhailivkan kylän sekä Zelenyi Hain ja Volodymyrivkan.

Uutinen oli tervetullut Ukrainalle, sillä Venäjän joukot ovat viime aikoina edenneet syvemmälle itäiseen Ukrainaan. Venäjä sanoi eilen vallanneensa Donetskin alueella kaksi kylää, joista yksi sijaitsi Ukrainalle tärkeän Kramatorskin kaupungin tien varrella.

Ukraina ja Venäjä vaihtoivat sotavankeja

Sunnuntaina Ukraina ja Venäjä vaihtoivat 146 sotavankia puolin ja toisin. Vankeinvaihdosta kertoi Venäjän puolustusministeriö AFP:n mukaan. Kyseessä oli viimeisin tämän vuoden puolella tehty vankeinvaihto. Niissä on vastavuoroisesti vapautettu satoja sodassa otettuja vankeja.

Vankeinvaihto oli lähes ainoa asia, josta Venäjä ja Ukraina pääsivät yhteisymmärrykseen kesäkuun alun neuvotteluissa Turkin Istanbulissa.

Maiden on ollut tarkoitus vaihtaa kaikki haavoittuneet ja alle 25-vuotiaat sotilaat. Maat ovat lisäksi sopineet tuhansien kaatuneiden sotilaiden ruumiiden palauttamisista.

Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäjä miehittää nyt noin viidesosaa Ukrainan alueesta, kun mukaan lasketaan Venäjän vuonna 2014 valtaama Krimin niemimaa.

