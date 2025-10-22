Venäjä kertoo valloittaneensa kaksi uutta kylää.
Venäjän puolustusministeriö sanoi keskiviikkona, että sen joukot ovat valloittaneet Pavlivkan kylän Ukrainan Zaporizhzhian alueella sekä Ivanivkan kylän naapurialueella Dnipropetrovskissa.
Venäjä laukaisi yön aikana 405 dronea ja 28 ohjusta Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, Ukrainan ilmavoimat ilmoitti keskiviikkona.
Ukraina ampui alas 16 ohjusta ja 333 dronea. Muut osuivat kohteisiinsa.
Ukrainan viranomaiset ilmoittivat aiemmin, että kuusi ihmistä oli kuollut yön aikana tehdyissä venäläisissä iskuissa.
Venäjän puolustusministeriön mukaan iskut olivat "vastatoimi Ukrainan iskuista siviilikohteisiin".
Ukraina ilmoitti tiistai-iltana käyttäneensä ranskalais-brittiläisiä Storm Shadow -ohjuksia iskussaan kemiantehtaaseen Venäjän eteläosassa sijaitsevassa Brjanskin alueella.