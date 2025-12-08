Joulun perinteiset hyväntekeväisyyskeräykset ovat käynnissä. Talouden kovat ajat sekä maailman humanitääriset kriisit heijastuvat myös keräyskohteisiin.

Tänä jouluna lahjakuusien alle kerätään lapsille ja nuorille muun muassa leluja, pelejä ja lahjakortteja.



Useista hyväntekeväisyysjärjestöistä raportoidaan, että vähävaraisille perheille joulusta on tulossa tiukka.



– Tarvetta todennäköisesti on ehkä enemmän, ja tuntuu että se on aktivoinut ihmisiä, Joulupuu ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Muukka kertoo.

Joulupyy ry:n idea on kerätä ja jakaa joululahjoja köyhille lapsille ja perheille, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kokea joulun iloa.

Lahjotusten määrä on Muukan mukaan vielä arvoitus, mutta vapaaehtoisia on Joulupuu-toiminnassa nyt ennätysmäärä.

Rahaa tarvitaan myös maailmalla

Kotimaan ulkopuolelle suunnatussa jouluavussa näkyvät maailmalla pitkittyneet konfliktit.

– Me olemme tänä jouluna halunneet korostaa joulukampanjassamme sitä kiirettä, jota meidän potilaamme, sairaanhoitajamme ja lääkärimme kokevat maailman kriisialueilla erityisesti Sudanissa, Gazassa ja Ukrainassa, Lääkärit ilman rajoja -järjestön kampanjapäällikkö toteaa.