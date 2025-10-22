Norja tukee taloudellisesti Ukrainaa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vieraillut Norjassa, kertoo Norjan pääministerin kanslia. Zelenskyi tapasi maan pääministerin Jonas Gahr Stören Oslon lentokentän sotilaskäyttöön varatulla alueella.
Norjan pääministerin mukaan maan tuki Ukrainalle on vahvaa ja jatkuvaa.
Norja lahjoittaa Ukrainalle vielä aiempien lahjoitustensa lisäksi 1,5 miljardia Norjan kruunua (noin 129 miljoonaa euroa) maakaasun ostamiseen sähkön ja lämmityksen turvaamiseksi Ukrainassa, Norjan hallitus ilmoitti keskiviikkona antamassaan lausunnossa.
Myöhemmin iltapäivällä Zelenskyin on määrä tavata Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson Linköpingissä.