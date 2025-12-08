Ukrainalaiset kärsivät Venäjän hyökkäyksistä ja niitä seuraavista sähkökatkoista. Pienessä Chervonen maatalouskylässä eteläisessä Ukrainassa viljelijäpariskunta on valmistautunut sotatalveen monin eri tavoin.

Rauhallinen päivä maaseudulla Ukrainassa. Nina Batsurovska ruokkii kanoja, mutta tietää, että idylli voi rikkoutua koska tahansa.

Hänen puolisonsa osoittelee taivaalle kuvaillessaan, missä droonit ja ohjukset kulkevat.



– Päivällä niitä näkee, mutta yöllä ei, sanoo Petro Batsurovskyi Ruotsin TV4:lle.

Kekseliäs viljelijäpariskunta

Aina silloin tällöin venäläistä aseromua tippuu pariskunnan pihalle. Mitään ei heitetä hukkaan.



– Tämä veitsi on tehty venäläisestä raketista. Mieheni teki sen, sanoo Batsurovska ylpeänä.

Petro Batsurovskyi puolestaan pitää kädessään muokattua venäläisen ohjuksen hylsyä.

– Nyt käytämme sitä putkien kiinnitykseen.

Venäjän hyökkäyksiä seuraavat usein sähkökatkot.

– Ostimme aurinkosähköakun noin 230 eurolla. Käytämme sitä puhelimen lataamiseen, Petro esittelee laitetta tyytyväisenä. – Kun on kylmä, käytämme kamiinaa. Sytytämme tulen ja valmistamme ruokaa. Ja kun sähköä ei ole, käytämme akkua.