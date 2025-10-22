Kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg (kok.) arvioi, että merkittävyydestään huolimatta hävittäjäkauppa Ruotsilta ei tarjoa Ukrainalle välitöntä apua.
Ukraina haluaa ostaa Ruotsilta 100–150 Gripen-hävittäjää. Asiasta kertoi iltapäivällä Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.
Pääministeri korosti kuitenkin, että kyseessä on vasta mahdollisen kaupan ensimmäinen askel ja sen pitkän tähtäimen rahoitus on ensin selvitettävä.
Kristerssonin mukaan asiaan voidaan saada selvyyttä jo huomenna, kun Eurooppa-neuvosto käsittelee jäädytettyjen venäläisvarojen käyttöä.
Myytävät koneet olisivat Jas Gripen E -mallin uusimpia versioita, joissa on muun muassa tehokkaampi moottori, pidempi kantama ja kehittyneempi tutka ja elektroniikka kuin aiemmissa versioissa, kertoi ruotsalainen TV4-kanava aiemmin omien lähteidensä pohjalta.
Linbergin reaktio paljonpuhuva
Kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg kuuli kaupasta ensimmäisen kerran MTV Uutisilta. Hänen ensireaktionsa asiaan ohi hämmästynyt "ohoh".