Suomessa jyllää paha flunssakausi, asiantuntija kertoo miksi – tilastoista erottuu etenkin yksi virus: "Jäävuoren huippu"

Tartuntatautirekisteriin raportoitujen tapausten perusteella RS-virus on tällä hetkellä merkittävin taudinaiheuttaja. Laboratoriovarmennettuja tapauksia on raportoitu reilu kahdeksan kertaa enemmän kuin lokakuussa. Viime talvena RSV-tartuntoja raportoitiin ainoastaan yksittäisiä tapauksia.

Yleensä tällaisia lukuja on raportoitu myöhemmin joulukuussa. Poikkeuksellisen vahvoja ja aikaisin tulevia RSV-epidemioita on todettu Suomen lisäksi muualla maailmassa, esimerkiksi Ruotsissa . Suurin osa laboratoriovarmennetuista RS-virustartunnoista todetaan meillä alle 4-vuotiailla, joille virus aiheuttaa vakavampia tautitapauksia kuin aikuisille.

Vastuskyky tavallisille viruksille pääsi laskemaan

– Monen hengitystieviruksen kohdalla tartunnan kautta saatu immuunisuoja on yleensä lyhytkestoinen. Meillä on velka näistä tartunnoista eli ei olla saatu uusia tartuntoja, jotka olisivat tehostaneet aiempaa suojaa, Ikonen kuvaa.

Ihmisten välisten kontaktien lisäännyttyä rajoitusten höllentämisen myötä viruksilla on ollut mahdollisuus päästä leviämään väestössä, joka on siis immuunisuojan laskemisen vuoksi herkempää myös voimakasoireisemmille tartunnoille. Kun liikkeellä on useita eri viruksia, voi sairastunut saada heti yhdestä taudista paranemisen jälkeen toisen samanmoisen.

RS-virusinfektion oireet

Adenovirusinfektion oireet

Rinovirusinfektion oireet

Valtaosa rinovirusten aiheuttamista taudeista on oireettomia tai hyvin lieväoireisia. Sairastunut kärsii esimerkiksi nuhasta, kurkkukivusta ja mahdollisesti myös kuumeesta. Toisinaan infektio voi johtaa korva- tai poskiontelotulehdukseen. Hoito on oireenmukaista.

Koronavirusinfektion oireet

Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttaneen SARS-CoV-2-viruksen lisäksi on olemassa lukuisia muita koronaviruksia, jotka aiheuttavat tavallisimmin lieviä hengitystieinfektioita. Etenkin syksyisin ja talvisin kiertävät kausikoronat tarttuvat pisaroiden, pintojen ja ulosteen kautta. Kausikoronan itämisaika on 2–5 päivää tartunnan saamisesta.

Sairastumisen ehkäisy ja hoito

Rokottamattomien yli 12-vuotiaiden on syytä hakeutua koronavirustestiin aina, kun heillä on infektioon sopivia oireita. Tällä hetkellä THL suosittelee täysin rokotettuja hakeutumaan testiin, jos toisesta rokoteannoksesta on kulunut alle viikko, on altistunut varmennetulle koronavirustapaukselle tai työskentelee riskiryhmäläisten kanssa. Myös vakavan koronavirustaudin riskiryhmään itse kuuluvien on hyvä hakeutua herkemmin testiin.