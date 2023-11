Koronatartuntojen lisääntyminen näkyy jo sairaaloissa – liikkeellä eri muunnoksia

– Hengitystieinfektioiden aiheuttama sairaalataakka kokonaisuudessaan on tällä hetkellä tavanomaista tälle vuodenajalle. Loppuvuoden tilannetta sekä koronan ja muiden virusten epidemiahuippujen ajankohtaa ei voi kuitenkaan varmuudella arvioida, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino tiedotteessa.

Korona leviää kiivaasti

Tämän syksyn koronaviruksen valtavariantti on omikronin XBB-alalinja EG.5.

Influenssaepidemia ei ole vielä alkanut

RSV- ja influenssaepidemiat eivät ole vielä alkaneet, vaikka yksittäisiä tapauksia on raportoitu THL:n tartuntatautirekisteriin.

Odotettavissa on, että RSV- ja influenssatartunnat lisääntyvät vuodenvaihteeseen mennessä.

Influenssaepidemian huippu on usein vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Lievän taudin voi sairastaa kotona

– Sairastetaan kotona. Hengitystievirusten leviämistä on kuitenkin vaikea välttää, sillä niitä voi tartuttaa, vaikka ei vielä olisi oireita.

Tällä hetkellä koronan vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrät ovat nousussa. He ovat THL:n mukaan yleensä iäkkäitä ja monisairaita.

Korkea ikä merkittävin riskitekijä

Kaikki korkeakuumeiset infektiot voivat olla kohtalokkaita kaikkein ikääntyneimmille tai hyvin vakavia perustauteja sairastaville, THL:stä tähdennetään. He myös päätyvät erikoissairaanhoitoon tai perusterveydenhuollon vuodeosastoille muita useammin.

Korkea ikä on merkittävin vakavan hengitystieinfektion riskitekijä. Vakavatkaan infektiot eivät aina nosta ikääntyneillä kuumetta, vaan oireina voi olla väsymystä ja yleiskunnon lasku.

Yli 85-vuotiailla on moninkertainen riski sairastua vakavaan hengitystieinfektioon ja joutua sairaalaan.

Riskiryhmien rokotukset käynnissä

Koronarokotusten tavoitteena on THL.n mukaan pitää yllä väestön suojaa vakavaa koronatautia vastaan jatkuvasti, sillä epidemiajaksoja voi olla vuoden aikana useita. Riskiryhmien suojaa on ollut tarpeen tehostaa toistaiseksi vuosittain.

Tehostaminen on tänä ja viime vuonna ajoitettu syksyyn, koska tällöin on ollut käytössä tuore varianttirokotevalmiste ja hengitystieinfektioiden, kuten koronan, tautitaakka ajoittuu etenkin talvikaudelle.

Kotitestin tulos ei kerro aina totuutta

Taudinaiheuttaja voidaan varmistaa laboratoriotestillä. Koronaviruksen antigeenitestillä eli kotitestillä on mahdollista tunnistaa akuutti koronatartunta. Saatavilla on myös kotitestejä, joilla voi tunnistaa koronan lisäksi A- ja B-influenssan sekä joillakin testeillä myös RSV-viruksen.

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo, että antigeenitesti tunnistaa virustartunnan parhaiten, kun oireiden alusta on kulunut vain muutama päivä.

– Negatiivinen testitulos ei kerro varmuudella, että kyseessä ei ole virus, jota testillä on haettu. Tärkeää on, että jos on oireita, tauti sairastetaan kotona ja vältetään mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisia kontakteja, Ikonen sanoo tiedotteessa.